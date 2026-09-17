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Jimmy Witherspoon - Jimmy Witherspoon (8436544170664) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimmy Witherspoon - Jimmy Witherspoon (8436544170664) виниловая пластинка

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Jimmy Witherspoon - Jimmy Witherspoon (8436544170664) виниловая пластинка - фото 1
Jimmy Witherspoon - Jimmy Witherspoon (8436544170664) виниловая пластинка - фото 2
Jimmy Witherspoon - Jimmy Witherspoon (8436544170664) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimmy Witherspoon
Альбом (сингл)
Jimmy Witherspoon
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimmy Witherspoon - Jimmy Witherspoon (8436544170664) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimmy Witherspoon - Jimmy Witherspoon (8436544170664) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimmy Witherspoon - Jimmy Witherspoon (8436544170664) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
В наличии
Код товара: 749952
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jimmy Witherspoon - Jimmy Witherspoon (8436544170664) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Lovers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Lovers
Barcode
[8436544170664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimmy Witherspoon
Альбом (сингл)
Jimmy Witherspoon
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Ain't Nobody's Business (If I Do), No Rollin Blues, Big Fine Girl, Failing By Degrees, New Orleans Woman, Hard Workin Blues, I Done Found Out, Sweet Lovin Baby, Fickle Woman, Have A Ball, Good Jumpin, I'm Just A Ladies Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimmy Witherspoon - Jimmy Witherspoon (8436544170664) виниловая пластинка

"Jimmy Witherspoon" - одноименный студийный альбом 1960 года американского блюзового музыканта Джимми Уизерспуна.

Отзывы о товаре Jimmy Witherspoon - Jimmy Witherspoon (8436544170664) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Vinyl Lovers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Lovers
Barcode
[8436544170664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimmy Witherspoon
Альбом (сингл)
Jimmy Witherspoon
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Ain't Nobody's Business (If I Do), No Rollin Blues, Big Fine Girl, Failing By Degrees, New Orleans Woman, Hard Workin Blues, I Done Found Out, Sweet Lovin Baby, Fickle Woman, Have A Ball, Good Jumpin, I'm Just A Ladies Man
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
"Jimmy Witherspoon" - одноименный студийный альбом 1960 года американского блюзового музыканта Джимми Уизерспуна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimmy Witherspoon - Jimmy Witherspoon (8436544170664) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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