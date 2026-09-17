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Cal Tjader - The Prophet (Analogue) (0199957015141) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cal Tjader - The Prophet (Analogue) (0199957015141) виниловая пластинка

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Cal Tjader - The Prophet (Analogue) (0199957015141) виниловая пластинка - фото 1
Cal Tjader - The Prophet (Analogue) (0199957015141) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cal Tjader
Альбом (сингл)
The Prophet
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cal Tjader - The Prophet (Analogue) (0199957015141) виниловая пластинка - фото 1
  • Cal Tjader - The Prophet (Analogue) (0199957015141) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749951
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0199957015141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cal Tjader
Альбом (сингл)
The Prophet
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Souled Out, Warm Song, The Prophet, Aquarius, Cal's Bluedo, A Time For Love, Tema Teimoso, The Loner
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cal Tjader - The Prophet (Analogue) (0199957015141) виниловая пластинка

«The Prophet» — студийный альбом американского вибрафониста Кэла Чейдера, записанный в сентябре 1967 года и выпущенный лейблом Verve Records в 1968 году. Пластинка сочетает латино-джаз, босса-нову и классический джазовый грув конца 1960-х годов. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райана К. Смита из Sterling Sound и высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. В начале 1960-х годов, когда вибрафонист Кэл Тьядер перешел с Fantasy Records на Verve Records, он переживал один из самых продуктивных периодов своей карьеры. В период с 1961 по 1968 год под руководством продюсеров Крида Тейлора и Эсмонда Эдвардса он записал пятнадцать альбомов для Verve, на которых смог выразить себя свободнее, чем когда-либо прежде. На своем последнем альбоме для этого лейбла "The Prophet" вибрафонист черпает вдохновение из широкого спектра джаза, латиноамериканской музыки и блюза. Программа состоит примерно из равных частей его собственных композиций и произведений бразильского клавишника Жуана Донато, оркестровая аранжировка которых выполнена Доном Себески. В сессиях участвовал выдающийся состав музыкантов. На органе играет бразильский пианист Жуан Донату, на флейте — Хьюберт Лоуз, на басу — Рэд Митчелл, а за барабанами — Эд Тигпен.

Отзывы о товаре Cal Tjader - The Prophet (Analogue) (0199957015141) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0199957015141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cal Tjader
Альбом (сингл)
The Prophet
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Souled Out, Warm Song, The Prophet, Aquarius, Cal's Bluedo, A Time For Love, Tema Teimoso, The Loner
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«The Prophet» — студийный альбом американского вибрафониста Кэла Чейдера, записанный в сентябре 1967 года и выпущенный лейблом Verve Records в 1968 году. Пластинка сочетает латино-джаз, босса-нову и классический джазовый грув конца 1960-х годов. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райана К. Смита из Sterling Sound и высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. В начале 1960-х годов, когда вибрафонист Кэл Тьядер перешел с Fantasy Records на Verve Records, он переживал один из самых продуктивных периодов своей карьеры. В период с 1961 по 1968 год под руководством продюсеров Крида Тейлора и Эсмонда Эдвардса он записал пятнадцать альбомов для Verve, на которых смог выразить себя свободнее, чем когда-либо прежде. На своем последнем альбоме для этого лейбла "The Prophet" вибрафонист черпает вдохновение из широкого спектра джаза, латиноамериканской музыки и блюза. Программа состоит примерно из равных частей его собственных композиций и произведений бразильского клавишника Жуана Донато, оркестровая аранжировка которых выполнена Доном Себески. В сессиях участвовал выдающийся состав музыкантов. На органе играет бразильский пианист Жуан Донату, на флейте — Хьюберт Лоуз, на басу — Рэд Митчелл, а за барабанами — Эд Тигпен.
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