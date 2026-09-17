Tony Bennett - MTV Unplugged (0198029996418) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tony Bennett
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 749919
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4 860 руб.
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029996418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tony Bennett
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Old Devil Moon, Speak Low, It Had To Be You, I Love A Piano, It Amazes Me, The Girl I Love (a/k/a The Man I Love), Fly Me To The Moon (In Other Words), You’re All The World To Me, Rags To Riches, When Joanna Loved Me, The Good Life/I Wanna Be Around, I Left My Heart In San Francisco, Steppin’ Out With My Baby, Moonglow (Performed with k.d. lang), They Can’t Take That Away From Me (Performed with Elvis Costello), All Of You, Body And Soul, It Don’t Mean A Thing If It Ain’t Got That Swing, Autumn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tony Bennett - MTV Unplugged (0198029996418) виниловая пластинка
Запись выступления Тони Беннетта на MTV Unplugged, удостоенная премии «Грэмми», впервые выпущена на виниле. Знаковый альбом, записанный вживую в Нью-Йорке в апреле 1994 года, демонстрирует вневременные интерпретации Беннеттом песен из «Great American Songbook» в сопровождении безупречного трио Ральфа Шарона. Этот двойной LP-альбом, выпущенный к RSD 2026, включает 21 незабываемый трек, в том числе такие классические композиции, как «I Left My Heart in San Francisco», «Fly Me to the Moon» и «Steppin' Out With My Baby».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029996418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tony Bennett
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Old Devil Moon, Speak Low, It Had To Be You, I Love A Piano, It Amazes Me, The Girl I Love (a/k/a The Man I Love), Fly Me To The Moon (In Other Words), You’re All The World To Me, Rags To Riches, When Joanna Loved Me, The Good Life/I Wanna Be Around, I Left My Heart In San Francisco, Steppin’ Out With My Baby, Moonglow (Performed with k.d. lang), They Can’t Take That Away From Me (Performed with Elvis Costello), All Of You, Body And Soul, It Don’t Mean A Thing If It Ain’t Got That Swing, Autumn
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Запись выступления Тони Беннетта на MTV Unplugged, удостоенная премии «Грэмми», впервые выпущена на виниле. Знаковый альбом, записанный вживую в Нью-Йорке в апреле 1994 года, демонстрирует вневременные интерпретации Беннеттом песен из «Great American Songbook» в сопровождении безупречного трио Ральфа Шарона. Этот двойной LP-альбом, выпущенный к RSD 2026, включает 21 незабываемый трек, в том числе такие классические композиции, как «I Left My Heart in San Francisco», «Fly Me to the Moon» и «Steppin' Out With My Baby».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tony Bennett - MTV Unplugged (0198029996418) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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