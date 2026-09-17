Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ron Carter - All Blues (Analogue) (5060149622315) виниловая пластинка
«Басист Рон Картер долгое время был основным басистом Крида Тейлора на записях, начиная с классической записи Гила Эванса « Out of the Cool» в 1960 году. Картер был первым выбором на роль басиста во многих проекциях Крида Тейлора на протяжении 1960-х годов для лейблов Impulse, Verve, MGM и A&M/CTI, даже когда басист записывался и гастролировал в составе квинтета Майлза Дэвиса. Именно мягкий тембр Рона Картера и его зажигательное сопровождение на контрабасе доводили почти каждый альбом CTI с 1970 года до того состояния, за которое часто приписывают заслугу солистов». «Удивительно, но вторая запись Рона Картера на лейбле CTI, All Blues осталась практически незамеченной. Её почти не заметили после первого выпуска в начале 1974 года (его дебютный альбом 1973 года на CTI, Blues Farm который тоже не стал хитом, до сих пор остаётся более известным). Интересно, что это, вероятно, один из лучших альбомов, записанных басистом на лейбле CTI в период с 1973 по 1976 год. В немалой степени это заслуга виртуозного исполнения тенор-саксофона Джо Хендерсона в композициях «A Feeling», «117 Special», «Rufus» и «All Blues». Картер также укрепляет музыкальное родство с пианистом Роландом Ханной, с которым он впервые играл во время европейского турне в 1969 году.». «Ханна особенно ярко представлена ??в пышной композиции трио 'Light Blue' (не пьеса Монка), а также в задорной композиции Картера 'Rufus' (не пьеса Арчи Шеппа). Неудивительно, что Рон Картер доминирует, его особенно выразительный бас возглавляет множество привлекательных сольных партий (не говоря уже о наложенном басовом «соло» в 'Will You Be Mine').» — Jazzonline
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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