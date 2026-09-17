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The Young Gods - Play Kurt Weill (5400863053529) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Young Gods - Play Kurt Weill (5400863053529) виниловая пластинка

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The Young Gods - Play Kurt Weill (5400863053529) виниловая пластинка - фото 1
The Young Gods - Play Kurt Weill (5400863053529) виниловая пластинка - фото 2
The Young Gods - Play Kurt Weill (5400863053529) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
Play Kurt Weill
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Young Gods - Play Kurt Weill (5400863053529) виниловая пластинка - фото 1
  • The Young Gods - Play Kurt Weill (5400863053529) виниловая пластинка - фото 2
  • The Young Gods - Play Kurt Weill (5400863053529) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
В наличии
Код товара: 749898
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Young Gods - Play Kurt Weill (5400863053529) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863053529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
Play Kurt Weill
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Prologue, Salomon Song, Mackie Messer, Speak Low, Alabama Song, Seer?uber Jenny, Ouverture, September Song
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Young Gods - Play Kurt Weill (5400863053529) виниловая пластинка

«Play Kurt Weill» — кавер-альбом швейцарской индастриал-группы The Young Gods. Все песни на альбоме — каверы на произведения немецкого композитора Курта Вайля. Группа исполнила весь список композиций на концерте памяти Курта Вайля в Швейцарии в сентябре 1989 года. «Play Kurt Weill» — третий студийный альбом The Young Gods, выпущенный в апреле 1991 года на лейбле PIAS.

Отзывы о товаре The Young Gods - Play Kurt Weill (5400863053529) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863053529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
Play Kurt Weill
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Prologue, Salomon Song, Mackie Messer, Speak Low, Alabama Song, Seer?uber Jenny, Ouverture, September Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
«Play Kurt Weill» — кавер-альбом швейцарской индастриал-группы The Young Gods. Все песни на альбоме — каверы на произведения немецкого композитора Курта Вайля. Группа исполнила весь список композиций на концерте памяти Курта Вайля в Швейцарии в сентябре 1989 года. «Play Kurt Weill» — третий студийный альбом The Young Gods, выпущенный в апреле 1991 года на лейбле PIAS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Young Gods - Play Kurt Weill (5400863053529) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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