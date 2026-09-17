Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jane Birkin - Rendez-Vous (5054197451263) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jane Jane, Jane Birkin En Duo Avec Alain Chamfort– T'as Pas Le Droit D'avoir Moins Mal Que Moi, Jane Birkin En Duo Avec Bryan Ferry– In Every Dream Home A Heartache, Jane Birkin En Duo Avec Alain Souchon– Palais Royal, Jane Birkin En Duo Avec Etienne Daho– La Grippe, Jane Birkin– Strange Melody, Jane Birkin En Duo Avec Caetano Veloso– O Leaozinho, Jane Birkin En Duo Avec Miossec– Pour Un Flirt Avec Toi, Jane Birkin En Duo Avec Feist– The Simple Story, Jane Birkin En Duo Avec Manu Chao– Te Souviens-tu ?, Jane Birkin En Duo Avec Brian Molko– Smile, Jane Birkin En Duo Avec Fran?oise Hardy– Surann?e, Jane Birkin En Duo Avec Yosui Inoue– Canary Canary, Jane Birkin En Duo Avec Paolo Conte– Chiamami Adesso, Jane Birkin– Port-Bail
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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