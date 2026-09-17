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Till Lindemann - Es Brennt (V12) (4260639465649) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Till Lindemann - Es Brennt (V12) (4260639465649) виниловая пластинка

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Till Lindemann - Es Brennt (V12) (4260639465649) виниловая пластинка - фото 1
Till Lindemann - Es Brennt (V12) (4260639465649) виниловая пластинка - фото 2
Till Lindemann - Es Brennt (V12) (4260639465649) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Till Lindemann
Альбом (сингл)
Es Brennt
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Till Lindemann - Es Brennt (V12) (4260639465649) виниловая пластинка - фото 1
  • Till Lindemann - Es Brennt (V12) (4260639465649) виниловая пластинка - фото 2
  • Till Lindemann - Es Brennt (V12) (4260639465649) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749891
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Till Lindemann - Es Brennt (V12) (4260639465649) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Out Of Line
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Out Of Line
Barcode
[4260639465649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Till Lindemann
Альбом (сингл)
Es Brennt
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Es Brennt…, Ich Bin Von Kopf Bis Fuss Auf Liebe Eingestellt, Es Brennt… (The Terrible Version By Alex Terrible), Es Brennt… (Doomfire Version By Greg Mackintosh Of Paradise Lost)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Till Lindemann - Es Brennt (V12) (4260639465649) виниловая пластинка

«Es Brennt…» — новый сингл фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, цифровой релиз которого состоялся в марте 2026 Издание на виниле. Издание содержит оригинальный сингл «Es brennt…», кавер-версию Тилля Линдеманна на песню Марлен Дитрих «Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt», а также две специальные версии «Es brennt…» Алекса Террибла (Slaughter To Prevail) и Грега Макинтоша из Paradise Lost.

Отзывы о товаре Till Lindemann - Es Brennt (V12) (4260639465649) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Out Of Line
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Out Of Line
Barcode
[4260639465649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Till Lindemann
Альбом (сингл)
Es Brennt
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Es Brennt…, Ich Bin Von Kopf Bis Fuss Auf Liebe Eingestellt, Es Brennt… (The Terrible Version By Alex Terrible), Es Brennt… (Doomfire Version By Greg Mackintosh Of Paradise Lost)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Es Brennt…» — новый сингл фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, цифровой релиз которого состоялся в марте 2026 Издание на виниле. Издание содержит оригинальный сингл «Es brennt…», кавер-версию Тилля Линдеманна на песню Марлен Дитрих «Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt», а также две специальные версии «Es brennt…» Алекса Террибла (Slaughter To Prevail) и Грега Макинтоша из Paradise Lost.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Till Lindemann - Es Brennt (V12) (4260639465649) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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