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Bill Withers - Still Bill (coloured) (8719262041622) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Withers - Still Bill (coloured) (8719262041622) виниловая пластинка

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Bill Withers - Still Bill (coloured) (8719262041622) виниловая пластинка - фото 1
Bill Withers - Still Bill (coloured) (8719262041622) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
Still Bill
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Withers - Still Bill (coloured) (8719262041622) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Withers - Still Bill (coloured) (8719262041622) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
В наличии
Код товара: 749883
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bill Withers - Still Bill (coloured) (8719262041622) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041622]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
Still Bill
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Lonely Town, Lonely Street, Let Me in Your Life, Who Is He (And What Is He To You)?, Use Me, Lean On Me, Kissing my Love, I Don't Know, Another Day to Run, I Don't Want You on My Mind, Take It All in and Check It All out
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Withers - Still Bill (coloured) (8719262041622) виниловая пластинка

В 2026 году планируется переиздание легендарного альбома Билла Уизерса Still Bill на цветном виниле от лейбла Music On Vinyl. Still Bill (оригинальный релиз — 1972 год) считается вершиной творчества Билла Уизерса и классикой соул-музыки 70-х. Альбом отличается «приземленным» и честным звучанием, сочетающим сложные ритмы с доступными, эмоционально глубокими текстами. Запись была сделана совместно с музыкантами Watts 103rd Street Rhythm Band.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Bill Withers - Still Bill (coloured) (8719262041622) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041622]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
Still Bill
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Lonely Town, Lonely Street, Let Me in Your Life, Who Is He (And What Is He To You)?, Use Me, Lean On Me, Kissing my Love, I Don't Know, Another Day to Run, I Don't Want You on My Mind, Take It All in and Check It All out
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Описание
В 2026 году планируется переиздание легендарного альбома Билла Уизерса Still Bill на цветном виниле от лейбла Music On Vinyl. Still Bill (оригинальный релиз — 1972 год) считается вершиной творчества Билла Уизерса и классикой соул-музыки 70-х. Альбом отличается «приземленным» и честным звучанием, сочетающим сложные ритмы с доступными, эмоционально глубокими текстами. Запись была сделана совместно с музыкантами Watts 103rd Street Rhythm Band.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Withers - Still Bill (coloured) (8719262041622) виниловая пластинка – стоимость товара 4270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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