The Carpenters - Collected (coloured) (0602488534994) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Carpenters - Collected (coloured) (0602488534994) виниловая пластинка
Сборник «The Collected» группы The Carpenters представляет собой прекрасную коллекцию песен от невероятно популярного дуэта, исполняющего софт-поп. Начиная со скромных истоков в конце 60-х и до сегодняшнего дня, брат и сестра Карен и Ричард Карпентер являются одним из самых успешных дуэтов в истории музыки. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле Великолепные поп-композиции от Carpenters растопят сердце и поднимут настроение, включая «Close to You», «Ticket to Ride», «We've Only Just Begun», «Superstar», «Rainy Days And Mondays», «Bless the Beasts And the Children», «Hurting Each Other» и многие другие. Пасхальным яйцом является трек «Karen's Theme» Ричарда Карпентера, который посвятил эту песню Карен после её трагической смерти в 1983 году. Создав неповторимый мягкий музыкальный стиль, они стали одними из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен. За свою 14-летнюю карьеру Carpenters записали 11 альбомов, 31 сингл, пять телевизионных спецвыпусков и недолго просуществовавший телесериал.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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