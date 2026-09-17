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Rondo Classico - Pop Meets Classic (0194111028272) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rondo Classico - Pop Meets Classic (0194111028272) виниловая пластинка

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Rondo Classico - Pop Meets Classic (0194111028272) виниловая пластинка - фото 1
Rondo Classico - Pop Meets Classic (0194111028272) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rondo Classico
Альбом (сингл)
Pop Meets Classic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rondo Classico - Pop Meets Classic (0194111028272) виниловая пластинка - фото 1
  • Rondo Classico - Pop Meets Classic (0194111028272) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
В наличии
Код товара: 749857
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rondo Classico - Pop Meets Classic (0194111028272) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111028272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rondo Classico
Альбом (сингл)
Pop Meets Classic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dreamer, Skin On Skin, Hero, Supreme, Whole Again, Candle In The Wind, What Took You So Long, Blue Mountain, Complicated, Only Time, Funny Staircase, Dancing Flute
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rondo Classico - Pop Meets Classic (0194111028272) виниловая пластинка

Rondo Classico - всемирно известный классический оркестр, смешивающий поп-музыку с классикой. Насладитесь неслыханной красотой таких хитов, как "Dreamer", "Candle in the Wind", "Hero", "Only Time"!

Отзывы о товаре Rondo Classico - Pop Meets Classic (0194111028272) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111028272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rondo Classico
Альбом (сингл)
Pop Meets Classic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dreamer, Skin On Skin, Hero, Supreme, Whole Again, Candle In The Wind, What Took You So Long, Blue Mountain, Complicated, Only Time, Funny Staircase, Dancing Flute
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Rondo Classico - всемирно известный классический оркестр, смешивающий поп-музыку с классикой. Насладитесь неслыханной красотой таких хитов, как "Dreamer", "Candle in the Wind", "Hero", "Only Time"!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rondo Classico - Pop Meets Classic (0194111028272) виниловая пластинка - по цене 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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