OST - The Ring (Hans Zimmer) (coloured) (0850053152733) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Ring
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 749845
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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850053152733]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Ring
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Funerals Suck / Mother & Child, Katie’s Face / Katie’s Room, No More Faces / Research, Wednesday / First Viewing, Apartments / Voice Mail Sucks, Pretty Fly For A White Girl / Snakes And Ladders, Interview With A Vampire / Ahh, Lighthouse, Smart Is Sexy, Super Mom / Aidan Sees The Tape, Page After Page / Montages-R-Us / Ferry Boat To Ride, Brown Horse Down, You In Here Anna? / In Motion / Knock, VHS Sucks, Survey Says / Aidan’s Painting, Imminent Snoopage, Rachel Realizes, In The Barn, Day 7, She
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Ring (Hans Zimmer) (coloured) (0850053152733) виниловая пластинка
Саундтрек Ханса Циммера к фильму ужасов «Ring» 2002 года, режиссера Гора Вербински с Наоми Уоттс и Брайаном Коксом в главных ролях. Издание на цветном виниле Партитура, написанная Хансом Циммером, представляет собой мрачную симфоническую оркестровку, которая переходит от призрачной и меланхоличной к пугающей и ужасающей. Созданная на основе фортепиано, скрипок, синтезатора и двух виолончелей, партитура Циммера полностью эффективна в переносе слушателя в завораживающее пространство, которое представляет собой Кольцо, с ужасно тревожными струнными, скорбными клавишами и раскатистыми ударными. Циммер создает призрачную атмосферу, которая затягивает вас в захватывающую историю о привидениях.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850053152733]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Ring
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Funerals Suck / Mother & Child, Katie’s Face / Katie’s Room, No More Faces / Research, Wednesday / First Viewing, Apartments / Voice Mail Sucks, Pretty Fly For A White Girl / Snakes And Ladders, Interview With A Vampire / Ahh, Lighthouse, Smart Is Sexy, Super Mom / Aidan Sees The Tape, Page After Page / Montages-R-Us / Ferry Boat To Ride, Brown Horse Down, You In Here Anna? / In Motion / Knock, VHS Sucks, Survey Says / Aidan’s Painting, Imminent Snoopage, Rachel Realizes, In The Barn, Day 7, She
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Саундтрек Ханса Циммера к фильму ужасов «Ring» 2002 года, режиссера Гора Вербински с Наоми Уоттс и Брайаном Коксом в главных ролях. Издание на цветном виниле Партитура, написанная Хансом Циммером, представляет собой мрачную симфоническую оркестровку, которая переходит от призрачной и меланхоличной к пугающей и ужасающей. Созданная на основе фортепиано, скрипок, синтезатора и двух виолончелей, партитура Циммера полностью эффективна в переносе слушателя в завораживающее пространство, которое представляет собой Кольцо, с ужасно тревожными струнными, скорбными клавишами и раскатистыми ударными. Циммер создает призрачную атмосферу, которая затягивает вас в захватывающую историю о привидениях.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - The Ring (Hans Zimmer) (coloured) (0850053152733) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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