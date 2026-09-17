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Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка

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Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка - фото 1
Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка - фото 2
Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка - фото 3
Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка - фото 4
Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка - фото 5
Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jamie T
Альбом (сингл)
Panic Prevention
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка - фото 1
  • Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка - фото 2
  • Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка - фото 3
  • Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка - фото 4
  • Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка - фото 5
  • Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 749806
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0094637885512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jamie T
Альбом (сингл)
Panic Prevention
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Brand New Bass Guitar, Salvador, Calm Down Dearest, So Lonely Was The Ballad, Back In The Game, Operation, Sheila, Pacemaker, Dry Off Your Cheeks, Ike & Tina, If You Got The Money, Alicia Quays
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brand New Bass Guitar, Salvador, Calm Down Dearest, So Lonely Was The Ballad, Back In The Game, Operation, Sheila, Pacemaker, Dry Off Your Cheeks, Ike & Tina, If You Got The Money, Alicia Quays

Отзывы о товаре Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0094637885512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jamie T
Альбом (сингл)
Panic Prevention
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Brand New Bass Guitar, Salvador, Calm Down Dearest, So Lonely Was The Ballad, Back In The Game, Operation, Sheila, Pacemaker, Dry Off Your Cheeks, Ike & Tina, If You Got The Money, Alicia Quays
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brand New Bass Guitar, Salvador, Calm Down Dearest, So Lonely Was The Ballad, Back In The Game, Operation, Sheila, Pacemaker, Dry Off Your Cheeks, Ike & Tina, If You Got The Money, Alicia Quays
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jamie T - Panic Prevention (0094637885512) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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