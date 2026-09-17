Top.Mail.Ru
Digga D - Noughty By Nature (coloured) (0602448028297) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Digga D - Noughty By Nature (coloured) (0602448028297) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Digga D - Noughty By Nature (coloured) (0602448028297) виниловая пластинка - фото 1
Digga D - Noughty By Nature (coloured) (0602448028297) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Digga D
Альбом (сингл)
Noughty By Nature
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Digga D - Noughty By Nature (coloured) (0602448028297) виниловая пластинка - фото 1
  • Digga D - Noughty By Nature (coloured) (0602448028297) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 
В наличии
Код товара: 749805
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Digga D - Noughty By Nature (coloured) (0602448028297) виниловая пластинка
1 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602448028297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Digga D
Альбом (сингл)
Noughty By Nature
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Alter Ego, Load Up, Stuck in the Mud, Pump 101, Hold It Down, What You Reckon, Main Road, Secret, G Lock, Statement, Addicted, Attention, Rambo, Why, Let It Go
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Digga D - Noughty By Nature (coloured) (0602448028297) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Alter Ego, Load Up, Stuck in the Mud, Pump 101, Hold It Down, What You Reckon, Main Road, Secret, G Lock, Statement, Addicted, Attention, Rambo, Why, Let It Go

Отзывы о товаре Digga D - Noughty By Nature (coloured) (0602448028297) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602448028297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Digga D
Альбом (сингл)
Noughty By Nature
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Alter Ego, Load Up, Stuck in the Mud, Pump 101, Hold It Down, What You Reckon, Main Road, Secret, G Lock, Statement, Addicted, Attention, Rambo, Why, Let It Go
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Alter Ego, Load Up, Stuck in the Mud, Pump 101, Hold It Down, What You Reckon, Main Road, Secret, G Lock, Statement, Addicted, Attention, Rambo, Why, Let It Go
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Digga D - Noughty By Nature (coloured) (0602448028297) виниловая пластинка - купить по цене 1320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...