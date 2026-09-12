БумеR - Именем Республики (4606344049741) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Бумеr
Альбом (сингл)
Именем Республики
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696064
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Торговый Союз
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Торговый союз
Barcode
[4606344049741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Бумеr
Альбом (сингл)
Именем Республики
Жанр
Шансон
Трек-лист
Новая жизнь, Крапленые карты, Огонек, Именем республики, Ангел-хранитель До поры до времени, Троица, Женщина с прошлым, Те года, Дай мне руку
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара БумеR - Именем Республики (4606344049741) виниловая пластинка
United Music Group представляем Вашему вниманию новый альбом одной из самых популярных групп современного шансона. «Именем Республики», именно так называется новая работа группы. 10 совершенно новых песен, а также видеоклип! Новое звучание, в котором узнаётся фирменный «бумеровский» стиль. А также прекрасные жизненные стихи, которые сопровождают каждую работу группы. Встречайте и не пропустите! «Именем Республики» новый альбом группы «БумеR»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитLindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) винилова...
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитLindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (060349784290...
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитThe Flamin' Groovies - I'll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V1...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитNewfamiliar - Textures (EP) (0190296720345) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитRoyal Blood - Limbo; All We Have Is Now (V7) (0190296697982) вин...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитRoyal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитSharon Corr - The Fool & The Scorpion (0190296739095) виниловая ...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитHonne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Wou...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитHonne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Wou...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитEdith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) в...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в Сплит3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) ...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитVarious Artists - Paris In Love (coloured) (3596973642868) винил...
Бренд
Торговый Союз
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Торговый союз
Barcode
[4606344049741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Бумеr
Альбом (сингл)
Именем Республики
Жанр
Шансон
Трек-лист
Новая жизнь, Крапленые карты, Огонек, Именем республики, Ангел-хранитель До поры до времени, Троица, Женщина с прошлым, Те года, Дай мне руку
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
United Music Group представляем Вашему вниманию новый альбом одной из самых популярных групп современного шансона. «Именем Республики», именно так называется новая работа группы. 10 совершенно новых песен, а также видеоклип! Новое звучание, в котором узнаётся фирменный «бумеровский» стиль. А также прекрасные жизненные стихи, которые сопровождают каждую работу группы. Встречайте и не пропустите! «Именем Республики» новый альбом группы «БумеR»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
БумеR - Именем Республики (4606344049741) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре БумеR - Именем Республики (4606344049741) виниловая пластинка