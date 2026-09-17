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Danzig - Danzig 4 (0602478376399) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Danzig - Danzig 4 (0602478376399) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danzig
Альбом (сингл)
Danzig 4
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Danzig - Danzig 4 (0602478376399) виниловая пластинка - фото 1
  • Danzig - Danzig 4 (0602478376399) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
В наличии
Код товара: 749802
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Danzig - Danzig 4 (0602478376399) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478376399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danzig
Альбом (сингл)
Danzig 4
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Brand New God, Little Whip, Cantspeak, Going Down To Die, Until You Call On The Dark, Dominion, Bringer Of Death, Sadistikal, Son Of The Morning Star, I Don’t Mind The Pain, Stalker Song, Let It Be Captured
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Danzig - Danzig 4 (0602478376399) виниловая пластинка

Первое официальное виниловое переиздание четвёртого альбома американской метал-группы Danzig с момента его оригинального релиза в 1994 году. Альбом включает такие треки, как «Cantspeak» и «I Don't Mind The Pain».

Отзывы о товаре Danzig - Danzig 4 (0602478376399) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478376399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danzig
Альбом (сингл)
Danzig 4
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Brand New God, Little Whip, Cantspeak, Going Down To Die, Until You Call On The Dark, Dominion, Bringer Of Death, Sadistikal, Son Of The Morning Star, I Don’t Mind The Pain, Stalker Song, Let It Be Captured
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Первое официальное виниловое переиздание четвёртого альбома американской метал-группы Danzig с момента его оригинального релиза в 1994 году. Альбом включает такие треки, как «Cantspeak» и «I Don't Mind The Pain».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Danzig - Danzig 4 (0602478376399) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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