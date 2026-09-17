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Woodkid - The Golden Age (0602577188909) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Woodkid - The Golden Age (0602577188909) виниловая пластинка

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Woodkid - The Golden Age (0602577188909) виниловая пластинка - фото 1
Woodkid - The Golden Age (0602577188909) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Woodkid
Альбом (сингл)
The Golden Age
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Woodkid - The Golden Age (0602577188909) виниловая пластинка - фото 1
  • Woodkid - The Golden Age (0602577188909) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
В наличии
Код товара: 749797
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Woodkid - The Golden Age (0602577188909) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602577188909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Woodkid
Альбом (сингл)
The Golden Age
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Golden Age, Run Boy Run, The Great Escape, Boat Song, I Love You, The Shore, Ghost Lights, Shadows, Stabat Mater, Conquest Of Spaces, Falling, Where I Live, Iron, The Other Side
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Woodkid - The Golden Age (0602577188909) виниловая пластинка

«The Golden Age» — дебютный студийный альбом французского певца, автора песен и режиссёра Woodkid (Йоанн Лемуан), выпущенный в 2013 году Издание на виниле Концептуально альбом посвящен теме взросления и прощания с детством, которое сам артист считает главным «золотым веком» в жизни человека. Музыка сочетает в себе оркестровый поп, неофолк, эмбиент и масштабные перкуссионные партии Будучи известным режиссером, Лемуан создавал альбом как аудиовизуальное полотно, где каждая ключевая песня сопровождалась кинематографичным черно-белым клипом. Треки с этого альбома массово использовались в качестве саундтреков к фильмам, сериалам, трейлерам масштабных видеоигр (например, Assassin's Creed) и модным показам.

Отзывы о товаре Woodkid - The Golden Age (0602577188909) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602577188909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Woodkid
Альбом (сингл)
The Golden Age
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Golden Age, Run Boy Run, The Great Escape, Boat Song, I Love You, The Shore, Ghost Lights, Shadows, Stabat Mater, Conquest Of Spaces, Falling, Where I Live, Iron, The Other Side
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«The Golden Age» — дебютный студийный альбом французского певца, автора песен и режиссёра Woodkid (Йоанн Лемуан), выпущенный в 2013 году Издание на виниле Концептуально альбом посвящен теме взросления и прощания с детством, которое сам артист считает главным «золотым веком» в жизни человека. Музыка сочетает в себе оркестровый поп, неофолк, эмбиент и масштабные перкуссионные партии Будучи известным режиссером, Лемуан создавал альбом как аудиовизуальное полотно, где каждая ключевая песня сопровождалась кинематографичным черно-белым клипом. Треки с этого альбома массово использовались в качестве саундтреков к фильмам, сериалам, трейлерам масштабных видеоигр (например, Assassin's Creed) и модным показам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Woodkid - The Golden Age (0602577188909) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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