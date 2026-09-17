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Styx - Paradise Theatre (coloured) (0199957336550) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Styx - Paradise Theatre (coloured) (0199957336550) виниловая пластинка

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Styx - Paradise Theatre (coloured) (0199957336550) виниловая пластинка - фото 1
Styx - Paradise Theatre (coloured) (0199957336550) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Styx
Альбом (сингл)
Paradise Theatre
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Styx - Paradise Theatre (coloured) (0199957336550) виниловая пластинка - фото 1
  • Styx - Paradise Theatre (coloured) (0199957336550) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
В наличии
Код товара: 749789
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Styx - Paradise Theatre (coloured) (0199957336550) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0199957336550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Styx
Альбом (сингл)
Paradise Theatre
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A.D. 1928, Rockin' The Paradise, Too Much Time On My Hands, Nothing Ever Goes As Planned, The Best Of Times, Lonely People, She Cares, Snowblind, Half Penny Two Penny, A.D. 1958, State Street Sadie
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Styx - Paradise Theatre (coloured) (0199957336550) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A.D. 1928, Rockin' The Paradise, Too Much Time On My Hands, Nothing Ever Goes As Planned, The Best Of Times, Lonely People, She Cares, Snowblind, Half Penny Two Penny, A.D. 1958, State Street Sadie



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0199957336550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Styx
Альбом (сингл)
Paradise Theatre
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A.D. 1928, Rockin' The Paradise, Too Much Time On My Hands, Nothing Ever Goes As Planned, The Best Of Times, Lonely People, She Cares, Snowblind, Half Penny Two Penny, A.D. 1958, State Street Sadie
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A.D. 1928, Rockin' The Paradise, Too Much Time On My Hands, Nothing Ever Goes As Planned, The Best Of Times, Lonely People, She Cares, Snowblind, Half Penny Two Penny, A.D. 1958, State Street Sadie


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Styx - Paradise Theatre (coloured) (0199957336550) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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