Top.Mail.Ru
Stromae - Racine Carree (0199957356237) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Stromae - Racine Carree (0199957356237) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Stromae - Racine Carree (0199957356237) виниловая пластинка - фото 1
Stromae - Racine Carree (0199957356237) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stromae
Альбом (сингл)
Racine Carree
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stromae - Racine Carree (0199957356237) виниловая пластинка - фото 1
  • Stromae - Racine Carree (0199957356237) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
В наличии
Код товара: 749788
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Stromae - Racine Carree (0199957356237) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0199957356237]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stromae
Альбом (сингл)
Racine Carree
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
A F?te, Papaoutai, B?tard, Ave Cesaria, Tous Les M?mes, Formidable, Moules Frites, Carmen, Humain ? L'Eau, Quand C'Est ?, Sommeil, Merci
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stromae - Racine Carree (0199957356237) виниловая пластинка

Racine carr?e — второй студийный альбом бельгийского исполнителя Stromae, вышедший в 2013 году. Альбом занял первые места в чартах многих европейских стран, а во Франции получил четырежды бриллиантовую сертификацию. Издание на виниле в гейтфолде Альбом представляет собой эклектичный микс из хип-хопа, электро-попа, нью-бита и традиционных африканских мотивов. Главная фишка альбома — танцевальные, праздничные ритмы, под которые Stromae поет на очень мрачные и серьезные темы. Альбом имел оглушительный коммерческий успех во многих странах — по состоянию на сентябрь 2015 года в Европе было продано около 3,5 миллионов экземпляров альбома, из них 2 миллиона — во Франции, альбом был самым прослушиваемым франкоязычным альбомом в мире.

Отзывы о товаре Stromae - Racine Carree (0199957356237) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0199957356237]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stromae
Альбом (сингл)
Racine Carree
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
A F?te, Papaoutai, B?tard, Ave Cesaria, Tous Les M?mes, Formidable, Moules Frites, Carmen, Humain ? L'Eau, Quand C'Est ?, Sommeil, Merci
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Racine carr?e — второй студийный альбом бельгийского исполнителя Stromae, вышедший в 2013 году. Альбом занял первые места в чартах многих европейских стран, а во Франции получил четырежды бриллиантовую сертификацию. Издание на виниле в гейтфолде Альбом представляет собой эклектичный микс из хип-хопа, электро-попа, нью-бита и традиционных африканских мотивов. Главная фишка альбома — танцевальные, праздничные ритмы, под которые Stromae поет на очень мрачные и серьезные темы. Альбом имел оглушительный коммерческий успех во многих странах — по состоянию на сентябрь 2015 года в Европе было продано около 3,5 миллионов экземпляров альбома, из них 2 миллиона — во Франции, альбом был самым прослушиваемым франкоязычным альбомом в мире.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stromae - Racine Carree (0199957356237) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...