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Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (coloured) (0741365495048) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (coloured) (0741365495048) виниловая пластинка

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Snoop Dogg - 10 Til&#039; Midnight (coloured) (0741365495048) виниловая пластинка - фото 1
Snoop Dogg - 10 Til&#039; Midnight (coloured) (0741365495048) виниловая пластинка - фото 2
Snoop Dogg - 10 Til&#039; Midnight (coloured) (0741365495048) виниловая пластинка - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
10 Til' Midnight
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Snoop Dogg - 10 Til&#039; Midnight (coloured) (0741365495048) виниловая пластинка - фото 1
  • Snoop Dogg - 10 Til&#039; Midnight (coloured) (0741365495048) виниловая пластинка - фото 2
  • Snoop Dogg - 10 Til&#039; Midnight (coloured) (0741365495048) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
В наличии
Код товара: 749751
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (coloured) (0741365495048) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[0741365495048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
10 Til' Midnight
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Step (feat. Swizz Beatz), Lied 2 U, Slid Off, Daddy Rich Interlude (feat. Richard Pryor), Stop Counting My Poccets, OG To BG (feat. Kanobby), Dogg Wattup Doe (feat. Peezy), Leave That Dogg Alone, Pop My Shit (feat. Trinidad James), Rules, Bread Under The Bed (feat. Stresmatic), No Ticcet Needed (feat. Kanobby), Long Beachin' (feat. Shawn Louisiana), QTSAMYAH (feat. October London)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (coloured) (0741365495048) виниловая пластинка

Альбом представляет собой 35-минутную работу, которая идеально балансирует между олдскульными корнями Снуп Догга в стиле джи-фанк и современным футуристическим звучанием. Это четвертый полноформатный релиз артиста с тех пор, как в 2022 году он стал владельцем культового лейбла Death Row Records. Над продакшеном пластинки трудилась звездная команда продюсеров: Pharrell Williams, Swizz Beatz, Erick Sermon и Nottz. По словам самого Снупа, концепция альбома и его название («10 минут до полуночи») символизируют постоянную эволюцию, жизненный выбор и готовность к тому, кем мы станем в следующий момент времени. Альбом также сопровождается тематическим короткометражным фильмом. Данное издание альбома Snoop Dogg — «10 Til' Midnight» выполнено в цвете выполнено в цвете Lagoon / Lagoon Crushed Vinyl.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (coloured) (0741365495048) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[0741365495048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
10 Til' Midnight
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Step (feat. Swizz Beatz), Lied 2 U, Slid Off, Daddy Rich Interlude (feat. Richard Pryor), Stop Counting My Poccets, OG To BG (feat. Kanobby), Dogg Wattup Doe (feat. Peezy), Leave That Dogg Alone, Pop My Shit (feat. Trinidad James), Rules, Bread Under The Bed (feat. Stresmatic), No Ticcet Needed (feat. Kanobby), Long Beachin' (feat. Shawn Louisiana), QTSAMYAH (feat. October London)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом представляет собой 35-минутную работу, которая идеально балансирует между олдскульными корнями Снуп Догга в стиле джи-фанк и современным футуристическим звучанием. Это четвертый полноформатный релиз артиста с тех пор, как в 2022 году он стал владельцем культового лейбла Death Row Records. Над продакшеном пластинки трудилась звездная команда продюсеров: Pharrell Williams, Swizz Beatz, Erick Sermon и Nottz. По словам самого Снупа, концепция альбома и его название («10 минут до полуночи») символизируют постоянную эволюцию, жизненный выбор и готовность к тому, кем мы станем в следующий момент времени. Альбом также сопровождается тематическим короткометражным фильмом. Данное издание альбома Snoop Dogg — «10 Til' Midnight» выполнено в цвете выполнено в цвете Lagoon / Lagoon Crushed Vinyl.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (coloured) (0741365495048) виниловая пластинка – стоимость товара 4860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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