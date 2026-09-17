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Crime & The City Solution - Shine (coloured) (5400863085759) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Crime & The City Solution - Shine (coloured) (5400863085759) виниловая пластинка

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Crime &amp; The City Solution - Shine (coloured) (5400863085759) виниловая пластинка - фото 1
Crime &amp; The City Solution - Shine (coloured) (5400863085759) виниловая пластинка - фото 2
Crime &amp; The City Solution - Shine (coloured) (5400863085759) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Crime & The City Solution
Альбом (сингл)
Shine
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crime &amp; The City Solution - Shine (coloured) (5400863085759) виниловая пластинка - фото 1
  • Crime &amp; The City Solution - Shine (coloured) (5400863085759) виниловая пластинка - фото 2
  • Crime &amp; The City Solution - Shine (coloured) (5400863085759) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749731
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Crime & The City Solution - Shine (coloured) (5400863085759) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863085759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Crime & The City Solution
Альбом (сингл)
Shine
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
All Must Be Love, Fray So Slow, Angel, On Every Train (Grain Will Bear Grain), Hunter, Steal To The Sea, Home Is Far From Here
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crime & The City Solution - Shine (coloured) (5400863085759) виниловая пластинка

Второй студийный альбом Crime & the City Solution, «Shine», переиздан на золотом виниле. Он выйдет одновременно с альбомами «The Bride Ship» и «Paradise Discotheque». Группа Crime and the City Solution, словно выпавшая из времени, была вечными аутсайдерами, которые не могли успокоиться в родной Австралии и вместо этого находили вдохновение в более холодном климате Лондона и Берлина. Их завораживающая, выразительная музыка развивалась через множество воплощений и множество трудностей. Первый состав группы появился в 1977/78 годах, в разгар зарождающейся австралийской панк-сцены, и воссоединился в Лондоне в 1984 году, когда к Саймону Бонни присоединились бывшие участники Birthday Party Мик Харви и Роуленд С. Ховард, а также брат Роуленда, басист Гарри, и бывший барабанщик Swell Maps Epic Soundtracks. После ухода Soundtracks и братьев Ховард для создания These Immortal Souls, Бонни, Харви и Адамс обосновались в Берлине. Здесь они пригласили Томаса Штерна, Бронвин Адамс, Крисло Хааса из DAF и гитариста Einst?rzende Neubauten Александра Хакке для создания альбома «Shine». «Shine» был записан в студии Hansa Tonstudio во второй половине 1987 года и выпущен позже, в 1988 году. Альбом получился более отточенным, оптимистичным и деликатно резким, а обновленный состав мастерски сочетал пост-панк-блюзовую гитару Хакке с виртуозной скрипкой Адамса и хриплым вокалом Бонни.

Отзывы о товаре Crime & The City Solution - Shine (coloured) (5400863085759) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863085759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Crime & The City Solution
Альбом (сингл)
Shine
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
All Must Be Love, Fray So Slow, Angel, On Every Train (Grain Will Bear Grain), Hunter, Steal To The Sea, Home Is Far From Here
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Второй студийный альбом Crime & the City Solution, «Shine», переиздан на золотом виниле. Он выйдет одновременно с альбомами «The Bride Ship» и «Paradise Discotheque». Группа Crime and the City Solution, словно выпавшая из времени, была вечными аутсайдерами, которые не могли успокоиться в родной Австралии и вместо этого находили вдохновение в более холодном климате Лондона и Берлина. Их завораживающая, выразительная музыка развивалась через множество воплощений и множество трудностей. Первый состав группы появился в 1977/78 годах, в разгар зарождающейся австралийской панк-сцены, и воссоединился в Лондоне в 1984 году, когда к Саймону Бонни присоединились бывшие участники Birthday Party Мик Харви и Роуленд С. Ховард, а также брат Роуленда, басист Гарри, и бывший барабанщик Swell Maps Epic Soundtracks. После ухода Soundtracks и братьев Ховард для создания These Immortal Souls, Бонни, Харви и Адамс обосновались в Берлине. Здесь они пригласили Томаса Штерна, Бронвин Адамс, Крисло Хааса из DAF и гитариста Einst?rzende Neubauten Александра Хакке для создания альбома «Shine». «Shine» был записан в студии Hansa Tonstudio во второй половине 1987 года и выпущен позже, в 1988 году. Альбом получился более отточенным, оптимистичным и деликатно резким, а обновленный состав мастерски сочетал пост-панк-блюзовую гитару Хакке с виртуозной скрипкой Адамса и хриплым вокалом Бонни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Crime & The City Solution - Shine (coloured) (5400863085759) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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