Crime & The City Solution - Shine (coloured) (5400863085759) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Crime & The City Solution - Shine (coloured) (5400863085759) виниловая пластинка
Второй студийный альбом Crime & the City Solution, «Shine», переиздан на золотом виниле. Он выйдет одновременно с альбомами «The Bride Ship» и «Paradise Discotheque». Группа Crime and the City Solution, словно выпавшая из времени, была вечными аутсайдерами, которые не могли успокоиться в родной Австралии и вместо этого находили вдохновение в более холодном климате Лондона и Берлина. Их завораживающая, выразительная музыка развивалась через множество воплощений и множество трудностей. Первый состав группы появился в 1977/78 годах, в разгар зарождающейся австралийской панк-сцены, и воссоединился в Лондоне в 1984 году, когда к Саймону Бонни присоединились бывшие участники Birthday Party Мик Харви и Роуленд С. Ховард, а также брат Роуленда, басист Гарри, и бывший барабанщик Swell Maps Epic Soundtracks. После ухода Soundtracks и братьев Ховард для создания These Immortal Souls, Бонни, Харви и Адамс обосновались в Берлине. Здесь они пригласили Томаса Штерна, Бронвин Адамс, Крисло Хааса из DAF и гитариста Einst?rzende Neubauten Александра Хакке для создания альбома «Shine». «Shine» был записан в студии Hansa Tonstudio во второй половине 1987 года и выпущен позже, в 1988 году. Альбом получился более отточенным, оптимистичным и деликатно резким, а обновленный состав мастерски сочетал пост-панк-блюзовую гитару Хакке с виртуозной скрипкой Адамса и хриплым вокалом Бонни.
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