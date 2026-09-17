Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ministry - Rantology (coloured) (8719262043817) виниловая пластинка
Rantology — сборник американской индастриал-метал-группы Ministry. Альбом состоит из ремиксов на синглы и самые известные песни группы, за исключением трека "The Great Satan", который был впервые выпущен здесь и стал неотъемлемой частью концертных выступлений. Лимитированное издание на красном 180 г виниле Жесткая антисистемная риторика, которая строчка за строчкой, песня за песней обрушивалась на Америку Джорджа Буша-младшего. Эл Джордженсен и Ministry остаются верны своей линии в альбоме Rantology 2005 года, используя смесь ремиксов классики, концертных записей и одной новой песни — «Great Satan». Джордженсен создал пронзительный взрыв звукового протестного искусства. Все его треки призваны обвинить Буша в суде дяди Эла. Знаменитый слоган кампании «Я Джордж Буш-младший, и я одобрил это сообщение» открывает сет, сопровождаемый ремиксом «No W» Моле; позже он читает 23-й псалом под вихревой вагнеровский хор и постепенно нарастающее напряжение. Оригинальная композиция «NOW» также представлена ??здесь в ремиксе, обновленном с добавлением голосов обоих президентов Буш на фоне резкой перкуссии и прото-металлического воя Джордженсена. На альбоме Rantology также представлены треки "Stigmata" и "Jesus Built My Hotrod", но Жургенсен не сильно их меняет. Вероятно, это и к лучшему: они и так были достаточно грязными и яростными. С тех пор как он превратил Ministry в таран культурной войны, именно самые гневные слова и биты Жургенсена находят наибольший отклик. Три концертных трека с альбома Sphinctour 2002 года достаточно громкие и немного жутковатые. Бешеная энергия Ministry никуда не делась.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
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