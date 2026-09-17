Everclear - Sparkle And Fade (0684334915591) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Everclear - Sparkle And Fade (0684334915591) виниловая пластинка
Intervention Records — это новый лейбл, специализирующийся на переиздании виниловых пластинок премиум-класса, возглавляемый ветераном индустрии Hi-Fi Шейном Буэттнером. Переиздания от Intervention Records, выполненные на 180-граммовом виниле, изготовленном и отпечатанном на заводе RTI, с тщательно восстановленным оформлением, напечатанным на ламинированных пленкой конвертах старого образца от Stoughton Printing, включают в себя новые для рынка виниловых переизданий композиции, особенно те, которые никогда не выпускались на виниле или выпускались лишь ограниченным тиражом. Прорывной альбом Everclear 1995 года Sparkle and Fade и его дважды платиновый сиквел So Much for the Afterglow заслуживают внимания. Everclear остается одной из немногих элитных групп, появившихся после взрыва гранжа Nirvana, рокеров, которые не только соответствуют напору и агрессии лучших сиэтлских групп, но и обладают запоминающимися мелодиями и искренностью. Арт Алексакис из Everclear писал песни в стиле зрелого, но мощного пауэр-попа с жесткими, пронзительно правдивыми текстами о зависимости, неудачных отношениях и одиночестве.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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