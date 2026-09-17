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Everclear - Sparkle And Fade (0684334915591) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Everclear - Sparkle And Fade (0684334915591) виниловая пластинка

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Everclear - Sparkle And Fade (0684334915591) виниловая пластинка - фото 1
Everclear - Sparkle And Fade (0684334915591) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Everclear
Альбом (сингл)
Sparkle And Fade
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Everclear - Sparkle And Fade (0684334915591) виниловая пластинка - фото 1
  • Everclear - Sparkle And Fade (0684334915591) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
В наличии
Код товара: 749710
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Everclear - Sparkle And Fade (0684334915591) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention
Barcode
[0684334915591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Everclear
Альбом (сингл)
Sparkle And Fade
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Electra Made Me Blind, Heroin Girl, You Make Me Feel Like A Whore, Santa Monica, Summerland, Strawberry, Heartspark Dollarsign, The Twistinside, Her Brand New Skin, Nehalem, Queen Of The Air, Pale Green Stars, Chemical Smile, My Sexual Life
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Everclear - Sparkle And Fade (0684334915591) виниловая пластинка

Intervention Records — это новый лейбл, специализирующийся на переиздании виниловых пластинок премиум-класса, возглавляемый ветераном индустрии Hi-Fi Шейном Буэттнером. Переиздания от Intervention Records, выполненные на 180-граммовом виниле, изготовленном и отпечатанном на заводе RTI, с тщательно восстановленным оформлением, напечатанным на ламинированных пленкой конвертах старого образца от Stoughton Printing, включают в себя новые для рынка виниловых переизданий композиции, особенно те, которые никогда не выпускались на виниле или выпускались лишь ограниченным тиражом. Прорывной альбом Everclear 1995 года Sparkle and Fade и его дважды платиновый сиквел So Much for the Afterglow заслуживают внимания. Everclear остается одной из немногих элитных групп, появившихся после взрыва гранжа Nirvana, рокеров, которые не только соответствуют напору и агрессии лучших сиэтлских групп, но и обладают запоминающимися мелодиями и искренностью. Арт Алексакис из Everclear писал песни в стиле зрелого, но мощного пауэр-попа с жесткими, пронзительно правдивыми текстами о зависимости, неудачных отношениях и одиночестве.

Отзывы о товаре Everclear - Sparkle And Fade (0684334915591) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention
Barcode
[0684334915591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Everclear
Альбом (сингл)
Sparkle And Fade
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Electra Made Me Blind, Heroin Girl, You Make Me Feel Like A Whore, Santa Monica, Summerland, Strawberry, Heartspark Dollarsign, The Twistinside, Her Brand New Skin, Nehalem, Queen Of The Air, Pale Green Stars, Chemical Smile, My Sexual Life
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Intervention Records — это новый лейбл, специализирующийся на переиздании виниловых пластинок премиум-класса, возглавляемый ветераном индустрии Hi-Fi Шейном Буэттнером. Переиздания от Intervention Records, выполненные на 180-граммовом виниле, изготовленном и отпечатанном на заводе RTI, с тщательно восстановленным оформлением, напечатанным на ламинированных пленкой конвертах старого образца от Stoughton Printing, включают в себя новые для рынка виниловых переизданий композиции, особенно те, которые никогда не выпускались на виниле или выпускались лишь ограниченным тиражом. Прорывной альбом Everclear 1995 года Sparkle and Fade и его дважды платиновый сиквел So Much for the Afterglow заслуживают внимания. Everclear остается одной из немногих элитных групп, появившихся после взрыва гранжа Nirvana, рокеров, которые не только соответствуют напору и агрессии лучших сиэтлских групп, но и обладают запоминающимися мелодиями и искренностью. Арт Алексакис из Everclear писал песни в стиле зрелого, но мощного пауэр-попа с жесткими, пронзительно правдивыми текстами о зависимости, неудачных отношениях и одиночестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Everclear - Sparkle And Fade (0684334915591) виниловая пластинка – стоимость товара 6630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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