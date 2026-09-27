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Apocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Apocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) виниловая пластинка

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Apocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
APOCALYPTICA
Альбом (сингл)
Cult
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Apocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) - фото 1
  • Apocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748488
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Apocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Harmageddon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Harmageddon
Barcode
[4262428351324]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
APOCALYPTICA
Альбом (сингл)
Cult
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Path, Struggle, Romance, Pray!, In Memoriam, Hyperventilation, Beyond Time, Hope, Kaamos, Coma, Hall Of Mountain King, Until It Sleeps, Fight Fire With Fire, Path Vol.2, Hope Vol.2
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Apocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) виниловая пластинка

Cult — третий студийный альбом финской метал-группы Apocalyptica, выпущенный в 2000 году. Издание на цветном виниле в гейтфолде Первые два альбома Apocalyptica состояли в основном из кавер-версий. «Cult» стал их первым альбомом, в котором преобладали оригинальные композиции, а также более оркестровое звучание. На пластинке также экспериментировали с вокалом и другими инструментами. Это последний альбом Apocalyptica, в котором Макс Лилья играет на виолончели. Переиздание на двойном виниле янтарного цвета с мраморным рисунком демонстрирует еще большую глубину звучания и динамику, раскрывая всю мощь резонанса виолончелей и мрачную красоту оркестровых аранжировок.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Apocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Harmageddon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Harmageddon
Barcode
[4262428351324]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
APOCALYPTICA
Альбом (сингл)
Cult
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Path, Struggle, Romance, Pray!, In Memoriam, Hyperventilation, Beyond Time, Hope, Kaamos, Coma, Hall Of Mountain King, Until It Sleeps, Fight Fire With Fire, Path Vol.2, Hope Vol.2
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Cult — третий студийный альбом финской метал-группы Apocalyptica, выпущенный в 2000 году. Издание на цветном виниле в гейтфолде Первые два альбома Apocalyptica состояли в основном из кавер-версий. «Cult» стал их первым альбомом, в котором преобладали оригинальные композиции, а также более оркестровое звучание. На пластинке также экспериментировали с вокалом и другими инструментами. Это последний альбом Apocalyptica, в котором Макс Лилья играет на виолончели. Переиздание на двойном виниле янтарного цвета с мраморным рисунком демонстрирует еще большую глубину звучания и динамику, раскрывая всю мощь резонанса виолончелей и мрачную красоту оркестровых аранжировок.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Apocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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