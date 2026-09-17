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OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Slattery) (coloured) (0199584418216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Slattery) (coloured) (0199584418216) виниловая пластинка

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OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn &amp; Martin Slattery) (coloured) (0199584418216) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Peaky Blinders: The Immortal Man
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn &amp; Martin Slattery) (coloured) (0199584418216) - фото 1
  • OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn &amp; Martin Slattery) (coloured) (0199584418216) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748424
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Slattery) (coloured) (0199584418216) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584418216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Peaky Blinders: The Immortal Man
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Opening Scene/The Currency - Antony Genn, Carlos O'Connell & Martin Slattery, The Immortal Man - Antony Genn Carlos, O'Connell & Martin Slattery, Ruby's Scarf - Antony Genn, Martin Slattery & Grian Chatten, Nobody's Son - Amy Taylor, Tom Coll, Antony Genn & Martin Slattery, No Heaven No Hell for Duke Shelby - Antony Genn & Martin Slattery, People Person - Andrew Falkous, Jack Egglestone & Damien Sayell, Duke and Beckett Strike a Deal - Antony Genn & Martin Slattery, An Intruder in the House - An
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Slattery) (coloured) (0199584418216) виниловая пластинка

Официальный саундтрек к фильму «Острые козырьки: Бессмертный человек», долгожданной эпической картине от создателя сериала Стивена Найта. Саундтрек включает в себя в общей сложности 36 треков, в том числе 5 совершенно новых записей, включающих как специально написанные песни, так и обширную оригинальную музыку. Лимитированное издание на двойном цветном виниле. Давние соавторы «Острых козырьков» Энтони Генн и Мартин Слэттери возвращаются, чтобы написать оригинальную музыку к фильму, а Гриан Чаттен из Fontaines DC и Эми Тейлор из Amyl & the Sniffers вносят свой вклад мощными новыми записями, которые привносят новые голоса в саундтрек «Острых козырьков». Помимо оригинального материала, саундтрек включает в себя тщательно подобранную коллекцию треков от артистов, оказавших влияние на звучание «Острых козырьков», в том числе Ника Кейва, Lankum и McLusky. Среди наиболее ярких моментов — новая версия песни Ника Кейва «Red Right Hand», совместная работа Гриана Чаттена и Ланкума над песней «Hunting The Wren (The Immortal Man version)», а также две переработанные кавер-версии Massive Attack, одна в исполнении Гриана Чаттена, другая — Girl In The Year Above.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Slattery) (coloured) (0199584418216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584418216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Peaky Blinders: The Immortal Man
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Opening Scene/The Currency - Antony Genn, Carlos O'Connell & Martin Slattery, The Immortal Man - Antony Genn Carlos, O'Connell & Martin Slattery, Ruby's Scarf - Antony Genn, Martin Slattery & Grian Chatten, Nobody's Son - Amy Taylor, Tom Coll, Antony Genn & Martin Slattery, No Heaven No Hell for Duke Shelby - Antony Genn & Martin Slattery, People Person - Andrew Falkous, Jack Egglestone & Damien Sayell, Duke and Beckett Strike a Deal - Antony Genn & Martin Slattery, An Intruder in the House - An
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Официальный саундтрек к фильму «Острые козырьки: Бессмертный человек», долгожданной эпической картине от создателя сериала Стивена Найта. Саундтрек включает в себя в общей сложности 36 треков, в том числе 5 совершенно новых записей, включающих как специально написанные песни, так и обширную оригинальную музыку. Лимитированное издание на двойном цветном виниле. Давние соавторы «Острых козырьков» Энтони Генн и Мартин Слэттери возвращаются, чтобы написать оригинальную музыку к фильму, а Гриан Чаттен из Fontaines DC и Эми Тейлор из Amyl & the Sniffers вносят свой вклад мощными новыми записями, которые привносят новые голоса в саундтрек «Острых козырьков». Помимо оригинального материала, саундтрек включает в себя тщательно подобранную коллекцию треков от артистов, оказавших влияние на звучание «Острых козырьков», в том числе Ника Кейва, Lankum и McLusky. Среди наиболее ярких моментов — новая версия песни Ника Кейва «Red Right Hand», совместная работа Гриана Чаттена и Ланкума над песней «Hunting The Wren (The Immortal Man version)», а также две переработанные кавер-версии Massive Attack, одна в исполнении Гриана Чаттена, другая — Girl In The Year Above.


Теги товара: Кинематограф
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OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Slattery) (coloured) (0199584418216) виниловая пластинка - стоимость товара 6160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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