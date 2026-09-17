Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка
"Long Beach 1976" - запись выступления Deep Purple 1976-го года в составе Mark IV (Болин - Ковердейл - Хьюз - Лорд - Пэйс). Концерт прошел 27 февраля 1976 года на Long Beach Arena в Калифорнии и был записан для радиошоу "King Biscuit Flower Hour". Также в издание включены три бонус-трека с концерта в Спрингфилде. Deep Purple - британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики считают Deep Purple одними из основателей хард-рока и высоко оценивают их вклад в развитие прогрессивного рока и хеви-метала. Музыканты "классического" состава Deep Purple (в частности, гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Ян Пейс) считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100 миллионов копий их альбомов.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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