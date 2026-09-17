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Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка

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Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 5
Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 6
Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 7
Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 8
Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 9
Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Long Beach, 1976
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 5
  • Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 6
  • Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 7
  • Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 8
  • Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 9
  • Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
В наличии
Код товара: 749698
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759109761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Long Beach, 1976
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Intro, Burn, Lady Luck, Gettin' Tighter, Smoke On The Water/Georgia On My Mind, Love Child, Lazy, Homeward Strut, This Time Around, Owed To G, Guitar Solo, Stormbringer, Highway Star, Smoke On The Water, Going Down, Highway Star
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Official Deep Purple (Overseas) Live Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка

"Long Beach 1976" - запись выступления Deep Purple 1976-го года в составе Mark IV (Болин - Ковердейл - Хьюз - Лорд - Пэйс). Концерт прошел 27 февраля 1976 года на Long Beach Arena в Калифорнии и был записан для радиошоу "King Biscuit Flower Hour". Также в издание включены три бонус-трека с концерта в Спрингфилде. Deep Purple - британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики считают Deep Purple одними из основателей хард-рока и высоко оценивают их вклад в развитие прогрессивного рока и хеви-метала. Музыканты "классического" состава Deep Purple (в частности, гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Ян Пейс) считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100 миллионов копий их альбомов.

Отзывы о товаре Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759109761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Long Beach, 1976
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Intro, Burn, Lady Luck, Gettin' Tighter, Smoke On The Water/Georgia On My Mind, Love Child, Lazy, Homeward Strut, This Time Around, Owed To G, Guitar Solo, Stormbringer, Highway Star, Smoke On The Water, Going Down, Highway Star
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Official Deep Purple (Overseas) Live Series
Страна производитель
Германия
Описание
"Long Beach 1976" - запись выступления Deep Purple 1976-го года в составе Mark IV (Болин - Ковердейл - Хьюз - Лорд - Пэйс). Концерт прошел 27 февраля 1976 года на Long Beach Arena в Калифорнии и был записан для радиошоу "King Biscuit Flower Hour". Также в издание включены три бонус-трека с концерта в Спрингфилде. Deep Purple - британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики считают Deep Purple одними из основателей хард-рока и высоко оценивают их вклад в развитие прогрессивного рока и хеви-метала. Музыканты "классического" состава Deep Purple (в частности, гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Ян Пейс) считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100 миллионов копий их альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Deep Purple - Long Beach, 1976 (4029759109761) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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