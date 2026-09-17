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Thin Lizzy - Thin Lizzy (Box) (0602465547252) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thin Lizzy - Thin Lizzy (Box) (0602465547252) виниловая пластинка

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Thin Lizzy - Thin Lizzy (Box) (0602465547252) виниловая пластинка - фото 1
Thin Lizzy - Thin Lizzy (Box) (0602465547252) виниловая пластинка - фото 2
Thin Lizzy - Thin Lizzy (Box) (0602465547252) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
Thin Lizzy
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thin Lizzy - Thin Lizzy (Box) (0602465547252) виниловая пластинка - фото 1
  • Thin Lizzy - Thin Lizzy (Box) (0602465547252) виниловая пластинка - фото 2
  • Thin Lizzy - Thin Lizzy (Box) (0602465547252) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 480 руб. 
В наличии
Код товара: 749695
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Thin Lizzy - Thin Lizzy (Box) (0602465547252) виниловая пластинка
15 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602465547252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
Thin Lizzy
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Friendly Ranger at Clontarf Castle, Honesty Is No Excuse, Diddy Levine, Ray-Gun, Look What the Wind Blew In, ?ire, Return of the Farmer's Son, Clifton Grange Hotel, Saga of the Ageing Orphan, Remembering (Part One), The Farmer (Single A-Side), I Need You (Single B-Side), Dublin (New Day EP), New Day (New Day EP), Old Moon Madness (New Day EP), Things Ain't Working Out Down on the Farm (New Day EP), Honesty Is No Excuse (Instrumental Outtake), ?ire (Instrumental Take 1 Outtake), Beggar's Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thin Lizzy - Thin Lizzy (Box) (0602465547252) виниловая пластинка

AllMusic назвала альбом «неожиданно зрелым», но некоторые песни звучат «путанно и незаконченно». Отмечалось, что Лайнотт, основной автор песен, тогда ещё только только начинал развиваться, и переполненные фолком ранние работы группы ещё были далеки от принёсшего им славу хард-рока. В сущности только «Look What the Wind Blew In» содержит намёки на недюжинный потенциал, который раскроется позже.

Отзывы о товаре Thin Lizzy - Thin Lizzy (Box) (0602465547252) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602465547252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
Thin Lizzy
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Friendly Ranger at Clontarf Castle, Honesty Is No Excuse, Diddy Levine, Ray-Gun, Look What the Wind Blew In, ?ire, Return of the Farmer's Son, Clifton Grange Hotel, Saga of the Ageing Orphan, Remembering (Part One), The Farmer (Single A-Side), I Need You (Single B-Side), Dublin (New Day EP), New Day (New Day EP), Old Moon Madness (New Day EP), Things Ain't Working Out Down on the Farm (New Day EP), Honesty Is No Excuse (Instrumental Outtake), ?ire (Instrumental Take 1 Outtake), Beggar's Song
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
AllMusic назвала альбом «неожиданно зрелым», но некоторые песни звучат «путанно и незаконченно». Отмечалось, что Лайнотт, основной автор песен, тогда ещё только только начинал развиваться, и переполненные фолком ранние работы группы ещё были далеки от принёсшего им славу хард-рока. В сущности только «Look What the Wind Blew In» содержит намёки на недюжинный потенциал, который раскроется позже.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thin Lizzy - Thin Lizzy (Box) (0602465547252) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 15480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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