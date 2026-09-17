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His Name Is Alive - Livonia (0191400040908) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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His Name Is Alive - Livonia (0191400040908) виниловая пластинка

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His Name Is Alive - Livonia (0191400040908) виниловая пластинка - фото 1
His Name Is Alive - Livonia (0191400040908) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
His Name Is Alive
Альбом (сингл)
Livonia
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • His Name Is Alive - Livonia (0191400040908) виниловая пластинка - фото 1
  • His Name Is Alive - Livonia (0191400040908) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749675
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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His Name Is Alive - Livonia (0191400040908) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400040908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
His Name Is Alive
Альбом (сингл)
Livonia
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
As We Could Ever, E-Nicolle (Introduction), If July, Some and I, Fossil (Verse), E-Nicolle, Caroline’s Supposed Demon, Fossil, Reincarnation, You And I Have Seizures, How Ghosts Affect Relationships, Darkest Dreams
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара His Name Is Alive - Livonia (0191400040908) виниловая пластинка

«Livonia» (1990) американского экспериментального проекта His Name Is Alive вышло на лейбле 4AD. Ремастеринг пластинки выполнен лидером группы Уорреном Дефевером. Альбом записан Уорреном Дефевером в его доме в Ливонии (штат Мичиган) и на студии Garageland. Пластинка представляет собой гипнотический, сумрачный и атмосферный звуковой коллаж с призрачным вокалом, петлями магнитной ленты, шумом гитар и полевыми записями.

Отзывы о товаре His Name Is Alive - Livonia (0191400040908) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400040908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
His Name Is Alive
Альбом (сингл)
Livonia
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
As We Could Ever, E-Nicolle (Introduction), If July, Some and I, Fossil (Verse), E-Nicolle, Caroline’s Supposed Demon, Fossil, Reincarnation, You And I Have Seizures, How Ghosts Affect Relationships, Darkest Dreams
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Livonia» (1990) американского экспериментального проекта His Name Is Alive вышло на лейбле 4AD. Ремастеринг пластинки выполнен лидером группы Уорреном Дефевером. Альбом записан Уорреном Дефевером в его доме в Ливонии (штат Мичиган) и на студии Garageland. Пластинка представляет собой гипнотический, сумрачный и атмосферный звуковой коллаж с призрачным вокалом, петлями магнитной ленты, шумом гитар и полевыми записями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


His Name Is Alive - Livonia (0191400040908) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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