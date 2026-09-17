Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
В наличии
Код товара: 748861
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 950 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
настенный кронштейн и ножки
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1500
AC Electric ACE/CMM - электрический конвектор с монолитным Х-образным нагревательным элементом, обеспечивающий быстрый обогрев помещения. Встроенный термостат поддерживает заданную температуру. На корпусе прибора расположен механический регулятор мощности. Устройство защищено от перегрева (выключается автоматически). Удобный подвес на стену с помощью кронштейна + ножки (в комплекте).
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитЭлектрический конвектор STEHER Е SCE-500, серия 0,5 кВт
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитКонвектор Engy En-1000
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитКонвектор электрический ENGY EN-2000AT classic
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитЭлектрический конвектор STEHER Е SCE-1000, серия 1 кВт
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитКонвектор электрический DENZEL 98130, XCE-1000, 230 В, 1000 Вт, ...
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитЭлектрический конвектор ЗУБР КЭМ-1000, М серия 1 кВт
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-AE1000M
-
В наличииЦена 2 790 руб. 3 190 руб.698 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-A1000M
-
В наличииЦена 2 790 руб. 3 490 руб.698 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-FR1000M
-
В наличииЦена 2 840 руб. 4 150 руб.710 руб. в СплитТермостат цифровой BALLU BDT-2
-
В наличииЦена 2 840 руб. 7 600 руб.710 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000
-
В наличииЦена 2 890 руб. 3 990 руб.723 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-A1500M
Бренд
Комплектация
настенный кронштейн и ножки
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Страна производитель
Россия
AC Electric ACE/CMM - электрический конвектор с монолитным Х-образным нагревательным элементом, обеспечивающий быстрый обогрев помещения. Встроенный термостат поддерживает заданную температуру. На корпусе прибора расположен механический регулятор мощности. Устройство защищено от перегрева (выключается автоматически). Удобный подвес на стену с помощью кронштейна + ножки (в комплекте).
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1500 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1500