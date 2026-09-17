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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1500

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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1500 - фото 1
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1500 - фото 1
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748861
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1500
1 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AC Electric
Комплектация
настенный кронштейн и ножки
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1500

AC Electric ACE/CMM - электрический конвектор с монолитным Х-образным нагревательным элементом, обеспечивающий быстрый обогрев помещения. Встроенный термостат поддерживает заданную температуру. На корпусе прибора расположен механический регулятор мощности. Устройство защищено от перегрева (выключается автоматически). Удобный подвес на стену с помощью кронштейна + ножки (в комплекте).



Теги товара: 1500 вт

Отзывы о товаре Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1500




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Характеристики
Бренд
AC Electric
Комплектация
настенный кронштейн и ножки
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Страна производитель
Россия
Описание
AC Electric ACE/CMM - электрический конвектор с монолитным Х-образным нагревательным элементом, обеспечивающий быстрый обогрев помещения. Встроенный термостат поддерживает заданную температуру. На корпусе прибора расположен механический регулятор мощности. Устройство защищено от перегрева (выключается автоматически). Удобный подвес на стену с помощью кронштейна + ножки (в комплекте).


Теги товара: 1500 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1500 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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