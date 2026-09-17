Модуль памяти DIMM DDR5-5200 32GB PSP532G52002H1 PATRIOT
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
Тайминги
42-42-42-84
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748709
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
CAS Latency (CL), тактов
42
Тайминги
42-42-42-84
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
200
Описание товара Модуль памяти DIMM DDR5-5200 32GB PSP532G52002H1 PATRIOT
Оперативная память Patriot стандарта DDR5 с одним модулем объёмом 32 ГБ — вместительное решение для системы, которому удобно доверить работу с требовательными задачами и большим количеством данных. Форм-фактор DIMM подходит для установки в настольный компьютер. Тактовая частота 5200 МГц и пропускная способность 41600 МБайт/с обеспечивают быстрый обмен данными между памятью и системой. Задержка CAS Latency CL42, напряжение питания 1.1 и суммарный объём комплекта 32 ГБ делают модуль сбалансированным выбором для производительной конфигурации.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
CAS Latency (CL), тактов
42
Тайминги
42-42-42-84
Развернуть
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Оперативная память Patriot стандарта DDR5 с одним модулем объёмом 32 ГБ — вместительное решение для системы, которому удобно доверить работу с требовательными задачами и большим количеством данных. Форм-фактор DIMM подходит для установки в настольный компьютер. Тактовая частота 5200 МГц и пропускная способность 41600 МБайт/с обеспечивают быстрый обмен данными между памятью и системой. Задержка CAS Latency CL42, напряжение питания 1.1 и суммарный объём комплекта 32 ГБ делают модуль сбалансированным выбором для производительной конфигурации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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