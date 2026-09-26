Оперативная память Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast RGB EXPO
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast RGB EXPO
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти предназначен для пользователей, собирающих современную платформу на базе процессоров AMD Ryzen 7000 или новее. Высокая частота и низкие тайминги делают его отличным выбором для игровых систем, где скорость памяти напрямую влияет на частоту кадров, особенно в связке с мощной видеокартой. Объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности не только в играх, но и в ресурсоёмкой многозадачности, работе с графикой или лёгком монтаже, позиционируя комплект выше базовых решений, но без премиумной цены топовых оверклокерских наборов.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность по сравнению с устаревающим DDR4. Это означает повышенную производительность в задачах, чувствительных к скорости подсистемы памяти, однако важно помнить, что стандарт DDR5 несовместим со слотами и платформами для DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены исключительно для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков, где используется компактный стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает суммарный объём в 32 ГБ, организованный в виде двух модулей по 16 ГБ каждый. Такая конфигурация идеальна для активации двухканального режима, который удваивает эффективную пропускную способность. Заявленная эффективная частота в 6000 МГц является оптимальным балансом для платформ AMD Ryzen 7000, обеспечивая заметный прирост производительности в играх и приложениях без экстремального и часто нестабильного разгона.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Низкий рейтинг латентности CL30 для частоты 6000 МГц указывает на хороший отбор чипов и позволяет достичь высокой отзывчивости системы. Ключевой особенностью данной памяти является поддержка профиля разгона EXPO, созданного компанией AMD. При его активации в BIOS материнской платы модули автоматически заработают на заявленных частоте и таймингах, избавляя неопытного пользователя от сложной ручной настройки. Рабочее напряжение, необходимое для этого режима, обычно составляет 1.35 В.
Совместимость с платформой
Память оптимизирована и протестирована для работы с процессорами AMD Ryzen 7000 и выше, а также материнскими платами на чипсетах AM5. Для гарантированной работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такие скорости, и рекомендуется установка последней версии BIOS. Важно помнить, что для платформы AM5 требуются исключительно модули памяти стандарта DDR5, установка планок DDR4 в такие слоты физически невозможна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло при высокой нагрузке, обеспечивая стабильность, но и выполняют эстетическую функцию. Встроенная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через ПО материнской платы, создавая гармоничный визуальный образ игрового ПК. При выборе крупного башенного процессорного кулера стоит заранее проверить его совместимость по высоте с данными планками.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что является правильным подходом для сборки новой системы. Установка этих двух планок в слоты, обычно обозначенные одним цветом (например, A2 и B2), автоматически активирует двухканальный режим, критически важный для раскрытия полной производительности современной платформы. В дальнейшем объём можно расширить, докупив аналогичный комплект, но полная стабильность на высоких частотах при заполнении всех четырёх слотов не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают стандарт DDR5 и частоту 6000 МГц. Несмотря на профиль EXPO, для его работы может потребоваться включение соответствующей опции в BIOS. Высокие радиаторы могут конфликтовать с некоторыми массивными процессорными кулерами, поэтому проверка совместимости по габаритам обязательна. Этот комплект станет отличным выбором для геймера или энтузиаста на платформе AM5, ищущего оптимальное сочетание скорости, объёма и простоты настройки, в то время как для строго офисных задач или старых платформ он избыточен и несовместим.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти предназначен для пользователей, собирающих современную платформу на базе процессоров AMD Ryzen 7000 или новее. Высокая частота и низкие тайминги делают его отличным выбором для игровых систем, где скорость памяти напрямую влияет на частоту кадров, особенно в связке с мощной видеокартой. Объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности не только в играх, но и в ресурсоёмкой многозадачности, работе с графикой или лёгком монтаже, позиционируя комплект выше базовых решений, но без премиумной цены топовых оверклокерских наборов.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность по сравнению с устаревающим DDR4. Это означает повышенную производительность в задачах, чувствительных к скорости подсистемы памяти, однако важно помнить, что стандарт DDR5 несовместим со слотами и платформами для DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены исключительно для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков, где используется компактный стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает суммарный объём в 32 ГБ, организованный в виде двух модулей по 16 ГБ каждый. Такая конфигурация идеальна для активации двухканального режима, который удваивает эффективную пропускную способность. Заявленная эффективная частота в 6000 МГц является оптимальным балансом для платформ AMD Ryzen 7000, обеспечивая заметный прирост производительности в играх и приложениях без экстремального и часто нестабильного разгона.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Низкий рейтинг латентности CL30 для частоты 6000 МГц указывает на хороший отбор чипов и позволяет достичь высокой отзывчивости системы. Ключевой особенностью данной памяти является поддержка профиля разгона EXPO, созданного компанией AMD. При его активации в BIOS материнской платы модули автоматически заработают на заявленных частоте и таймингах, избавляя неопытного пользователя от сложной ручной настройки. Рабочее напряжение, необходимое для этого режима, обычно составляет 1.35 В.
Совместимость с платформой
Память оптимизирована и протестирована для работы с процессорами AMD Ryzen 7000 и выше, а также материнскими платами на чипсетах AM5. Для гарантированной работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такие скорости, и рекомендуется установка последней версии BIOS. Важно помнить, что для платформы AM5 требуются исключительно модули памяти стандарта DDR5, установка планок DDR4 в такие слоты физически невозможна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло при высокой нагрузке, обеспечивая стабильность, но и выполняют эстетическую функцию. Встроенная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через ПО материнской платы, создавая гармоничный визуальный образ игрового ПК. При выборе крупного башенного процессорного кулера стоит заранее проверить его совместимость по высоте с данными планками.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что является правильным подходом для сборки новой системы. Установка этих двух планок в слоты, обычно обозначенные одним цветом (например, A2 и B2), автоматически активирует двухканальный режим, критически важный для раскрытия полной производительности современной платформы. В дальнейшем объём можно расширить, докупив аналогичный комплект, но полная стабильность на высоких частотах при заполнении всех четырёх слотов не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают стандарт DDR5 и частоту 6000 МГц. Несмотря на профиль EXPO, для его работы может потребоваться включение соответствующей опции в BIOS. Высокие радиаторы могут конфликтовать с некоторыми массивными процессорными кулерами, поэтому проверка совместимости по габаритам обязательна. Этот комплект станет отличным выбором для геймера или энтузиаста на платформе AM5, ищущего оптимальное сочетание скорости, объёма и простоты настройки, в то время как для строго офисных задач или старых платформ он избыточен и несовместим.
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