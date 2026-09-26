Оперативная память ТМИ, DDR4, 16Gb (1x16 Gb), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память ТМИ, DDR4, 16Gb (1x16 Gb), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти станет практичным выбором для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он обеспечит достаточный объем в 16 ГБ для комфортной работы с документами, браузером с множеством вкладок, нетребовательными приложениями и старыми играми. Однако для современных игровых ПК или рабочих станций для монтажа видео стоит рассмотреть более быстрые двухканальные комплекты, так как одиночный модуль и умеренная частота могут стать узким местом в производительных задачах.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное, но уже широко распространенное поколение DDR4. Это означает совместимость с огромным парком материнских плат и процессоров Intel и AMD нескольких последних лет, но несовместимость со старыми платформами DDR3 или новейшими, требующими DDR5. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров. Установка в ноутбучный слот SO-DIMM физически невозможна.
Объём, частота и реальная производительность
Объем модуля в 16 ГБ в одноканальном режиме является отличным стартом для систем, где не требуется максимальная пропускная способность. Частота 3200 МГц относится к распространенному уровню для DDR4 и обеспечивает хороший баланс между ценой и отзывчивостью системы. Такой скорости хватит, чтобы ускорить загрузку уровней в играх, убрать подтормаживания при переключении между программами и улучшить общую плавность работы системы по сравнению с базовыми частотами 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги на уровне CL22 являются достаточно высокими, что говорит об ориентированности модуля на стабильную работу на заявленной частоте, а не на рекордно низкую латентность. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и обычно составляет 1.2 В. Важная особенность данной OEM-поставки - возможное отсутствие предустановленного профиля XMP. Это означает, что на многих материнских платах память может запуститься на базовой частоте, и для выхода на 3200 МГц может потребоваться ручная настройка в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с большинством настольных платформ, поддерживающих DDR4: это Intel серий 600-700 (и старше) и AMD на сокетах AM4 и, при поддержке платой, некоторых платформах LGA1700 или AM5. Ключевой момент - перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а не для DDR5 или DDR3. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы, особенно если планируется работа на частоте 3200 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, то есть без декоративных радиаторов. Это уменьшает высоту планки и полностью исключает конфликты с установкой крупных процессорных кулеров. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на указанных умеренных частотах и напряжении, так как тепловыделение невелико. Подсветка также отсутствует, что делает память нейтральным компонентом для лаконичных и деловых сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ, который будет работать в одноканальном режиме. Для заметного увеличения производительности в играх и профессиональных задачах рекомендуется использовать два одинаковых модуля в двухканальном режиме. Если вы планируете в будущем расширяться до 32 ГБ, крайне желательно сразу докупать идентичный по характеристикам модуль (той же марки, объема и частоты), чтобы минимизировать риск нестабильной работы при запуске двухканального режима.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе этого модуля стоит уделить совместимости с вашей текущей или будущей платформой, а также готовности к возможной ручной настройке частоты в BIOS. Это решение оптимально для замены вышедшей из строя планки в старом ПК или для сборки бюджетной системы, где приоритетом является объем памяти, а не максимальная скорость. Если же вы собираете новый игровой компьютер и планируете разгон, лучше сразу выбрать двухмодульный комплект с более низкими таймингами и предустановленным профилем XMP для гарантированного получения высокой производительности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 49 440 руб.12360 руб. в СплитМодуль памяти SODIMM 32GB DDR5-5600 PSD532G56002S PATRIOT
-
В наличииЦена 50 250 руб.12563 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 50 690 руб.12673 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-5600 (PVV532G560C36K)
-
В наличииЦена 53 430 руб.13358 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 64Gb (32Gbx2) 3200MH...
-
В наличииЦена 54 190 руб.13548 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 32GB PC5-41600 DIMM ...
-
В наличииЦена 55 280 руб.13820 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 64...
-
В наличииЦена 56 850 руб.14213 руб. в СплитОперативная память ТМИ ЦРМП.467526.011-01, DDR5, 16Gb (1x16 Gb),...
-
В наличииЦена 56 870 руб.14218 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 58 340 руб.14585 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 64G 3200Mhz (PVSR464G320C8K)
-
В наличииЦена 59 160 руб.14790 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Huawei 32Gb 2666MHz DIMM (06200241)
-
В наличииЦена 59 300 руб.14825 руб. в СплитПамять оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х1...
-
В наличииЦена 60 860 руб.15215 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7200Mhz (NTZED...
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти станет практичным выбором для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он обеспечит достаточный объем в 16 ГБ для комфортной работы с документами, браузером с множеством вкладок, нетребовательными приложениями и старыми играми. Однако для современных игровых ПК или рабочих станций для монтажа видео стоит рассмотреть более быстрые двухканальные комплекты, так как одиночный модуль и умеренная частота могут стать узким местом в производительных задачах.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное, но уже широко распространенное поколение DDR4. Это означает совместимость с огромным парком материнских плат и процессоров Intel и AMD нескольких последних лет, но несовместимость со старыми платформами DDR3 или новейшими, требующими DDR5. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров. Установка в ноутбучный слот SO-DIMM физически невозможна.
Объём, частота и реальная производительность
Объем модуля в 16 ГБ в одноканальном режиме является отличным стартом для систем, где не требуется максимальная пропускная способность. Частота 3200 МГц относится к распространенному уровню для DDR4 и обеспечивает хороший баланс между ценой и отзывчивостью системы. Такой скорости хватит, чтобы ускорить загрузку уровней в играх, убрать подтормаживания при переключении между программами и улучшить общую плавность работы системы по сравнению с базовыми частотами 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги на уровне CL22 являются достаточно высокими, что говорит об ориентированности модуля на стабильную работу на заявленной частоте, а не на рекордно низкую латентность. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и обычно составляет 1.2 В. Важная особенность данной OEM-поставки - возможное отсутствие предустановленного профиля XMP. Это означает, что на многих материнских платах память может запуститься на базовой частоте, и для выхода на 3200 МГц может потребоваться ручная настройка в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с большинством настольных платформ, поддерживающих DDR4: это Intel серий 600-700 (и старше) и AMD на сокетах AM4 и, при поддержке платой, некоторых платформах LGA1700 или AM5. Ключевой момент - перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а не для DDR5 или DDR3. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы, особенно если планируется работа на частоте 3200 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, то есть без декоративных радиаторов. Это уменьшает высоту планки и полностью исключает конфликты с установкой крупных процессорных кулеров. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на указанных умеренных частотах и напряжении, так как тепловыделение невелико. Подсветка также отсутствует, что делает память нейтральным компонентом для лаконичных и деловых сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ, который будет работать в одноканальном режиме. Для заметного увеличения производительности в играх и профессиональных задачах рекомендуется использовать два одинаковых модуля в двухканальном режиме. Если вы планируете в будущем расширяться до 32 ГБ, крайне желательно сразу докупать идентичный по характеристикам модуль (той же марки, объема и частоты), чтобы минимизировать риск нестабильной работы при запуске двухканального режима.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе этого модуля стоит уделить совместимости с вашей текущей или будущей платформой, а также готовности к возможной ручной настройке частоты в BIOS. Это решение оптимально для замены вышедшей из строя планки в старом ПК или для сборки бюджетной системы, где приоритетом является объем памяти, а не максимальная скорость. Если же вы собираете новый игровой компьютер и планируете разгон, лучше сразу выбрать двухмодульный комплект с более низкими таймингами и предустановленным профилем XMP для гарантированного получения высокой производительности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Оперативная память ТМИ, DDR4, 16Gb (1x16 Gb), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM