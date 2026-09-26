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Оперативная память ТМИ, DDR4, 16Gb (1x16 Gb), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память ТМИ, DDR4, 16Gb (1x16 Gb), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM

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Оперативная память ТМИ, DDR4, 16Gb (1x16 Gb), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740493
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Характеристики

Бренд
ТМИ
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
14х3х1
Вес, г.
20

Описание товара Оперативная память ТМИ, DDR4, 16Gb (1x16 Gb), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет практичным выбором для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он обеспечит достаточный объем в 16 ГБ для комфортной работы с документами, браузером с множеством вкладок, нетребовательными приложениями и старыми играми. Однако для современных игровых ПК или рабочих станций для монтажа видео стоит рассмотреть более быстрые двухканальные комплекты, так как одиночный модуль и умеренная частота могут стать узким местом в производительных задачах.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное, но уже широко распространенное поколение DDR4. Это означает совместимость с огромным парком материнских плат и процессоров Intel и AMD нескольких последних лет, но несовместимость со старыми платформами DDR3 или новейшими, требующими DDR5. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров. Установка в ноутбучный слот SO-DIMM физически невозможна.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля в 16 ГБ в одноканальном режиме является отличным стартом для систем, где не требуется максимальная пропускная способность. Частота 3200 МГц относится к распространенному уровню для DDR4 и обеспечивает хороший баланс между ценой и отзывчивостью системы. Такой скорости хватит, чтобы ускорить загрузку уровней в играх, убрать подтормаживания при переключении между программами и улучшить общую плавность работы системы по сравнению с базовыми частотами 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги на уровне CL22 являются достаточно высокими, что говорит об ориентированности модуля на стабильную работу на заявленной частоте, а не на рекордно низкую латентность. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и обычно составляет 1.2 В. Важная особенность данной OEM-поставки - возможное отсутствие предустановленного профиля XMP. Это означает, что на многих материнских платах память может запуститься на базовой частоте, и для выхода на 3200 МГц может потребоваться ручная настройка в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством настольных платформ, поддерживающих DDR4: это Intel серий 600-700 (и старше) и AMD на сокетах AM4 и, при поддержке платой, некоторых платформах LGA1700 или AM5. Ключевой момент - перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а не для DDR5 или DDR3. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы, особенно если планируется работа на частоте 3200 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, то есть без декоративных радиаторов. Это уменьшает высоту планки и полностью исключает конфликты с установкой крупных процессорных кулеров. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на указанных умеренных частотах и напряжении, так как тепловыделение невелико. Подсветка также отсутствует, что делает память нейтральным компонентом для лаконичных и деловых сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ, который будет работать в одноканальном режиме. Для заметного увеличения производительности в играх и профессиональных задачах рекомендуется использовать два одинаковых модуля в двухканальном режиме. Если вы планируете в будущем расширяться до 32 ГБ, крайне желательно сразу докупать идентичный по характеристикам модуль (той же марки, объема и частоты), чтобы минимизировать риск нестабильной работы при запуске двухканального режима.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе этого модуля стоит уделить совместимости с вашей текущей или будущей платформой, а также готовности к возможной ручной настройке частоты в BIOS. Это решение оптимально для замены вышедшей из строя планки в старом ПК или для сборки бюджетной системы, где приоритетом является объем памяти, а не максимальная скорость. Если же вы собираете новый игровой компьютер и планируете разгон, лучше сразу выбрать двухмодульный комплект с более низкими таймингами и предустановленным профилем XMP для гарантированного получения высокой производительности.

Отзывы о товаре Оперативная память ТМИ, DDR4, 16Gb (1x16 Gb), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ТМИ
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Россия
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет практичным выбором для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он обеспечит достаточный объем в 16 ГБ для комфортной работы с документами, браузером с множеством вкладок, нетребовательными приложениями и старыми играми. Однако для современных игровых ПК или рабочих станций для монтажа видео стоит рассмотреть более быстрые двухканальные комплекты, так как одиночный модуль и умеренная частота могут стать узким местом в производительных задачах.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное, но уже широко распространенное поколение DDR4. Это означает совместимость с огромным парком материнских плат и процессоров Intel и AMD нескольких последних лет, но несовместимость со старыми платформами DDR3 или новейшими, требующими DDR5. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров. Установка в ноутбучный слот SO-DIMM физически невозможна.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля в 16 ГБ в одноканальном режиме является отличным стартом для систем, где не требуется максимальная пропускная способность. Частота 3200 МГц относится к распространенному уровню для DDR4 и обеспечивает хороший баланс между ценой и отзывчивостью системы. Такой скорости хватит, чтобы ускорить загрузку уровней в играх, убрать подтормаживания при переключении между программами и улучшить общую плавность работы системы по сравнению с базовыми частотами 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги на уровне CL22 являются достаточно высокими, что говорит об ориентированности модуля на стабильную работу на заявленной частоте, а не на рекордно низкую латентность. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и обычно составляет 1.2 В. Важная особенность данной OEM-поставки - возможное отсутствие предустановленного профиля XMP. Это означает, что на многих материнских платах память может запуститься на базовой частоте, и для выхода на 3200 МГц может потребоваться ручная настройка в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством настольных платформ, поддерживающих DDR4: это Intel серий 600-700 (и старше) и AMD на сокетах AM4 и, при поддержке платой, некоторых платформах LGA1700 или AM5. Ключевой момент - перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а не для DDR5 или DDR3. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы, особенно если планируется работа на частоте 3200 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, то есть без декоративных радиаторов. Это уменьшает высоту планки и полностью исключает конфликты с установкой крупных процессорных кулеров. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на указанных умеренных частотах и напряжении, так как тепловыделение невелико. Подсветка также отсутствует, что делает память нейтральным компонентом для лаконичных и деловых сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ, который будет работать в одноканальном режиме. Для заметного увеличения производительности в играх и профессиональных задачах рекомендуется использовать два одинаковых модуля в двухканальном режиме. Если вы планируете в будущем расширяться до 32 ГБ, крайне желательно сразу докупать идентичный по характеристикам модуль (той же марки, объема и частоты), чтобы минимизировать риск нестабильной работы при запуске двухканального режима.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе этого модуля стоит уделить совместимости с вашей текущей или будущей платформой, а также готовности к возможной ручной настройке частоты в BIOS. Это решение оптимально для замены вышедшей из строя планки в старом ПК или для сборки бюджетной системы, где приоритетом является объем памяти, а не максимальная скорость. Если же вы собираете новый игровой компьютер и планируете разгон, лучше сразу выбрать двухмодульный комплект с более низкими таймингами и предустановленным профилем XMP для гарантированного получения высокой производительности.

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Отзывы


Оперативная память ТМИ, DDR4, 16Gb (1x16 Gb), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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