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Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) виниловая пластинка

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Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 2
Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 3
Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 4
Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 5
Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 6
Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 7
Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 8
Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 9
Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 10
Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ultravox
Альбом (сингл)
The Collection
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил, deluxe
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 1
  • Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 2
  • Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 3
  • Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 4
  • Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 5
  • Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 6
  • Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 7
  • Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 8
  • Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 9
  • Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 10
  • Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748574
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401702574]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ultravox
Альбом (сингл)
The Collection
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dancing With Tears In My Eyes (Single Version), Hymn (Single Version), The Thin Wall (Single Version), The Voice (Single Version), Vienna (Single Version), Passing Strangers, Sleepwalk, Reap The Wild Wind, All Stood Still (Single Version), Visions In Blue (Single Version), We Came To Dance (Single Version), One Small Day, Love’s Great Adventure, Lament (Single Version), All Stood Still (Version), The Thin Wall (Steven Wilson Single Mix), Serenade (2025 Single Remix), White China (Steven Wilson R
Версия издания
лимитированное, цветной винил, deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) виниловая пластинка

Это подарочное издание сборника Ultravox «The Collection» содержит оригинальный альбом 1984 года, ремастированный в двойной формат для оптимального качества звука, а также второй том с 14 дополнительными синглами, альтернативными и ранее не издававшимися версиями с 1986 по 2024 год под названием «The Collection II». Весь аудиоматериал был ремастирован с оригинальных лент и записан на половинной скорости компанией AIR Mastering. Жесткий футляр, содержащий 4 прозрачные виниловые пластинки в цветных обложках с двумя 4-страничными вставками со сменными изображениями обложек. Сборник лучших песен Ultravox 1984 года «The Collection» был продан тиражом более 2 миллионов копий по всему миру и стал трижды платиновым в Великобритании. В него вошли первые 14 синглов группы, выпущенные в период с 1980 по 1984 год. Среди самых известных треков — культовая песня «Vienna», гимн против ядерной войны «Dancing With Tears In My Eyes», классика новой волны «All Stood Still», а также «Hymn», «The Voice» и «Reap The Wild Wind».



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401702574]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ultravox
Альбом (сингл)
The Collection
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dancing With Tears In My Eyes (Single Version), Hymn (Single Version), The Thin Wall (Single Version), The Voice (Single Version), Vienna (Single Version), Passing Strangers, Sleepwalk, Reap The Wild Wind, All Stood Still (Single Version), Visions In Blue (Single Version), We Came To Dance (Single Version), One Small Day, Love’s Great Adventure, Lament (Single Version), All Stood Still (Version), The Thin Wall (Steven Wilson Single Mix), Serenade (2025 Single Remix), White China (Steven Wilson R
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Версия издания
лимитированное, цветной винил, deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Это подарочное издание сборника Ultravox «The Collection» содержит оригинальный альбом 1984 года, ремастированный в двойной формат для оптимального качества звука, а также второй том с 14 дополнительными синглами, альтернативными и ранее не издававшимися версиями с 1986 по 2024 год под названием «The Collection II». Весь аудиоматериал был ремастирован с оригинальных лент и записан на половинной скорости компанией AIR Mastering. Жесткий футляр, содержащий 4 прозрачные виниловые пластинки в цветных обложках с двумя 4-страничными вставками со сменными изображениями обложек. Сборник лучших песен Ultravox 1984 года «The Collection» был продан тиражом более 2 миллионов копий по всему миру и стал трижды платиновым в Великобритании. В него вошли первые 14 синглов группы, выпущенные в период с 1980 по 1984 год. Среди самых известных треков — культовая песня «Vienna», гимн против ядерной войны «Dancing With Tears In My Eyes», классика новой волны «All Stood Still», а также «Hymn», «The Voice» и «Reap The Wild Wind».


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ultravox - The Collection (Box) (0840401702574) виниловая пластинка - по цене 10760 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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