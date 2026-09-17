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Spooky Tooth - It's All About (0805520240901) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Spooky Tooth - It's All About (0805520240901) виниловая пластинка

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Spooky Tooth - It&#039;s All About (0805520240901) - фото 1
Spooky Tooth - It&#039;s All About (0805520240901) - фото 2
Spooky Tooth - It&#039;s All About (0805520240901) - фото 3
Spooky Tooth - It&#039;s All About (0805520240901) - фото 4
Spooky Tooth - It&#039;s All About (0805520240901) - фото 5
Spooky Tooth - It&#039;s All About (0805520240901) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Spooky Tooth
Альбом (сингл)
It's All About
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spooky Tooth - It&#039;s All About (0805520240901) - фото 1
  • Spooky Tooth - It&#039;s All About (0805520240901) - фото 2
  • Spooky Tooth - It&#039;s All About (0805520240901) - фото 3
  • Spooky Tooth - It&#039;s All About (0805520240901) - фото 4
  • Spooky Tooth - It&#039;s All About (0805520240901) - фото 5
  • Spooky Tooth - It&#039;s All About (0805520240901) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748443
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Spooky Tooth - It's All About (0805520240901) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Proper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Proper
Barcode
[0805520240901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Spooky Tooth
Альбом (сингл)
It's All About
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Society's Child, Love Really Changed Me, Here I Lived So Well, Too Much Of Nothing, Sunshine Help Me, It's All About A Roundabout, Tobacco Road, It Hurts You So, Forget It, I Got It, Bubbles
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Spooky Tooth - It's All About (0805520240901) виниловая пластинка

It’s All About — дебютный студийный альбом британской группы Spooky Tooth, выпущенный в 1968 году на лейбле Island Records. В Западной Германии альбом был выпущен на лейбле Fontana. Американская версия альбома была издана под названием Spooky Tooth и была выпущена в том же 1968 году на лейбле Bellruen. В 1971 году альбом был переиздан под названием Tobacco Road.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Spooky Tooth - It's All About (0805520240901) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Proper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Proper
Barcode
[0805520240901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Spooky Tooth
Альбом (сингл)
It's All About
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Society's Child, Love Really Changed Me, Here I Lived So Well, Too Much Of Nothing, Sunshine Help Me, It's All About A Roundabout, Tobacco Road, It Hurts You So, Forget It, I Got It, Bubbles
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
It’s All About — дебютный студийный альбом британской группы Spooky Tooth, выпущенный в 1968 году на лейбле Island Records. В Западной Германии альбом был выпущен на лейбле Fontana. Американская версия альбома была издана под названием Spooky Tooth и была выпущена в том же 1968 году на лейбле Bellruen. В 1971 году альбом был переиздан под названием Tobacco Road.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spooky Tooth - It's All About (0805520240901) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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