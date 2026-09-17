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Skinny Puppy - Remission (0067003008211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Skinny Puppy - Remission (0067003008211) виниловая пластинка

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Skinny Puppy - Remission (0067003008211) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Skinny Puppy
Альбом (сингл)
Remission
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Skinny Puppy - Remission (0067003008211) - фото 1
  • Skinny Puppy - Remission (0067003008211) - фото 2
  • Skinny Puppy - Remission (0067003008211) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748279
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Skinny Puppy - Remission (0067003008211) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nettwerk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nettwerk
Barcode
[0067003008211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Skinny Puppy
Альбом (сингл)
Remission
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Smothered Hope, Glass Houses, Far Too Frail, Solvent, Sleeping Beast, Brap...
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Skinny Puppy - Remission (0067003008211) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Smothered Hope, Glass Houses, Far Too Frail, Solvent, Sleeping Beast, Brap.

Отзывы о товаре Skinny Puppy - Remission (0067003008211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nettwerk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nettwerk
Barcode
[0067003008211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Skinny Puppy
Альбом (сингл)
Remission
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Smothered Hope, Glass Houses, Far Too Frail, Solvent, Sleeping Beast, Brap...
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Smothered Hope, Glass Houses, Far Too Frail, Solvent, Sleeping Beast, Brap.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Skinny Puppy - Remission (0067003008211) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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