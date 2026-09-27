Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
460
Мощность всасывания
150 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
60
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748214
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Основной блок, труба, моторизованная щетка, щелевая насадка, мини?щетка, зарядная база, адаптер питания
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
Турборежим, циклонная система, HEPA?фильтр, подсветка рабочей зоны
Уровень шума
81
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
460
Мощность всасывания
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х25х25
Вес, кг.
4.75
Описание товара Вертикальный пылесос J40 TROUVER
Вертикальный пылесос Trouver в сером цвете сочетает мобильность и удобство повседневной сухой уборки. Питание от Li-Ion аккумулятора ёмкостью 2500 мА·ч обеспечивает до 60 минут работы — достаточно для уборки без привязки к розетке.
Потребляемая мощность 460 Вт помогает эффективно справляться с бытовой пылью, а регулятор мощности на ручке позволяет быстро подобрать подходящий режим прямо во время уборки. Пыль собирается в контейнер объёмом 0,5 л, который удобно использовать без одноразовых мешков. Составная труба всасывания делает конструкцию практичной, а станция для хранения помогает аккуратно разместить пылесос после работы.
Основной блок, труба, моторизованная щетка, щелевая насадка, мини?щетка, зарядная база, адаптер питания
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
Турборежим, циклонная система, HEPA?фильтр, подсветка рабочей зоны
Уровень шума
81
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
460
Мощность всасывания
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос Trouver в сером цвете сочетает мобильность и удобство повседневной сухой уборки. Питание от Li-Ion аккумулятора ёмкостью 2500 мА·ч обеспечивает до 60 минут работы — достаточно для уборки без привязки к розетке.
Потребляемая мощность 460 Вт помогает эффективно справляться с бытовой пылью, а регулятор мощности на ручке позволяет быстро подобрать подходящий режим прямо во время уборки. Пыль собирается в контейнер объёмом 0,5 л, который удобно использовать без одноразовых мешков. Составная труба всасывания делает конструкцию практичной, а станция для хранения помогает аккуратно разместить пылесос после работы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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