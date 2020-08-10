Головка триммерная универсальная DENZEL 96388, шайба М8,М10,М20
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал корпуса
алюминий
Материал диска
алюминий
Материал катушки
алюминий
Крепление
M10, M20, M8
Диаметр, мм
83
Форма сечения
квадрат
Диаметр посадочного отверстия, мм
83
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 748118
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760 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
алюминий
Материал диска
алюминий
Материал катушки
алюминий
Крепление
M10, M20, M8
Диаметр, мм
83
Форма сечения
квадрат
Диаметр посадочного отверстия, мм
83
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
12000
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х5
Вес, г.
360
Описание товара Головка триммерная универсальная DENZEL 96388, шайба М8,М10,М20
Универсальная триммерная головка Denzel 96388, в комплекте с шайбами M8, M10, M20, предназначена для установки на электро- и бензотриммеры. Позволяет ухаживать за газоном и эффективно бороться с сорняками. Подходит для работы на местности со сложным рельефом. Используется для ухода за растительностью на дачном участке.
Преимущества
- Универсальность — головка комплектуется шайбами различных типоразмеров, что позволяет устанавливать ее на триммеры с разными типами крепления.
- Высокая производительность — можно использовать леску диаметром до 4 мм для скашивания даже жесткой и крупностеблевой растительности на участках большой площади.
- Эффективность — компактная головка не утяжеляет конструкцию триммера и позволяет двигателю быстрее набирать обороты, а также значительно снижает вибрацию при работе.
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Бренд
DENZEL
Материал корпуса
алюминий
Материал диска
алюминий
Материал катушки
алюминий
Крепление
M10, M20, M8
Диаметр, мм
83
Форма сечения
квадрат
Диаметр посадочного отверстия, мм
83
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
12000
Максимальный диаметр лески, мм
3
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Страна производитель
Китай
Универсальная триммерная головка Denzel 96388, в комплекте с шайбами M8, M10, M20, предназначена для установки на электро- и бензотриммеры. Позволяет ухаживать за газоном и эффективно бороться с сорняками. Подходит для работы на местности со сложным рельефом. Используется для ухода за растительностью на дачном участке.
Преимущества
- Универсальность — головка комплектуется шайбами различных типоразмеров, что позволяет устанавливать ее на триммеры с разными типами крепления.
- Высокая производительность — можно использовать леску диаметром до 4 мм для скашивания даже жесткой и крупностеблевой растительности на участках большой площади.
- Эффективность — компактная головка не утяжеляет конструкцию триммера и позволяет двигателю быстрее набирать обороты, а также значительно снижает вибрацию при работе.
Головка триммерная универсальная DENZEL 96388, шайба М8,М10,М20 - стоимость товара 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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