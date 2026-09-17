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Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм

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Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм - фото 1
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм - фото 2
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм - фото 3
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм - фото 4
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм - фото 5
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал диска
сталь 40MnB
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
130
Диаметр посадочного отверстия, мм
130
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм - фото 1
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм - фото 2
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм - фото 3
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм - фото 4
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм - фото 5
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747895
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм
790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал диска
сталь 40MnB
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
130
Диаметр посадочного отверстия, мм
130
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х8
Вес, г.
410

Описание товара Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм

Универсальная триммерная катушка Denzel 96314 с адаптерами (гайка M8 x 1,25, левая резьба, гайка M12 x 1,25, левая резьба, адаптер «папа»-«папа» M8-M10, левая резьба) подходит практически для любой электро- и бензокосы с присоединительным винтом или гайкой. Леска диаметром до 3 мм позволяет скосить газонную траву, многолетние сорняки и в несколько этапов справиться с бурьяном.

Преимущества

  • Универсальность — катушка может заправляться леской с круглым, квадратным, треугольным, пятиугольным, овальным и другим сечением.
  • Полуавтоматическая подача — обновление лески происходит при легком ударе шпули о землю, что экономит время пользователя.
  • Быстрая подготовка к работе — для установки и замены адаптеров не нужно прибегать к специальным инструментам.
  • Легкая замена лески — шпуля легко вставляется в корпус за счет прорезей в крышке.
  • Прочность — корпус выполнен из противоударного полиамида PA6-GF30, а потому косить траву можно даже на участках со сложным рельефом.
  • Надежность — благодаря качественному исполнению пружина катушки прослужит долго даже при частой эксплуатации.
  • Максимальная длина лески 15 м — при периодическом использовании триммера менять режущий элемент можно всего 1 раз в сезон.

Отзывы о товаре Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал диска
сталь 40MnB
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
130
Диаметр посадочного отверстия, мм
130
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальная триммерная катушка Denzel 96314 с адаптерами (гайка M8 x 1,25, левая резьба, гайка M12 x 1,25, левая резьба, адаптер «папа»-«папа» M8-M10, левая резьба) подходит практически для любой электро- и бензокосы с присоединительным винтом или гайкой. Леска диаметром до 3 мм позволяет скосить газонную траву, многолетние сорняки и в несколько этапов справиться с бурьяном.

Преимущества

  • Универсальность — катушка может заправляться леской с круглым, квадратным, треугольным, пятиугольным, овальным и другим сечением.
  • Полуавтоматическая подача — обновление лески происходит при легком ударе шпули о землю, что экономит время пользователя.
  • Быстрая подготовка к работе — для установки и замены адаптеров не нужно прибегать к специальным инструментам.
  • Легкая замена лески — шпуля легко вставляется в корпус за счет прорезей в крышке.
  • Прочность — корпус выполнен из противоударного полиамида PA6-GF30, а потому косить траву можно даже на участках со сложным рельефом.
  • Надежность — благодаря качественному исполнению пружина катушки прослужит долго даже при частой эксплуатации.
  • Максимальная длина лески 15 м — при периодическом использовании триммера менять режущий элемент можно всего 1 раз в сезон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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