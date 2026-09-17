Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм
Универсальная триммерная катушка Denzel 96314 с адаптерами (гайка M8 x 1,25, левая резьба, гайка M12 x 1,25, левая резьба, адаптер «папа»-«папа» M8-M10, левая резьба) подходит практически для любой электро- и бензокосы с присоединительным винтом или гайкой. Леска диаметром до 3 мм позволяет скосить газонную траву, многолетние сорняки и в несколько этапов справиться с бурьяном.
Преимущества
- Универсальность — катушка может заправляться леской с круглым, квадратным, треугольным, пятиугольным, овальным и другим сечением.
- Полуавтоматическая подача — обновление лески происходит при легком ударе шпули о землю, что экономит время пользователя.
- Быстрая подготовка к работе — для установки и замены адаптеров не нужно прибегать к специальным инструментам.
- Легкая замена лески — шпуля легко вставляется в корпус за счет прорезей в крышке.
- Прочность — корпус выполнен из противоударного полиамида PA6-GF30, а потому косить траву можно даже на участках со сложным рельефом.
- Надежность — благодаря качественному исполнению пружина катушки прослужит долго даже при частой эксплуатации.
- Максимальная длина лески 15 м — при периодическом использовании триммера менять режущий элемент можно всего 1 раз в сезон.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитГоловка триммерная универсальная DENZEL 96388, шайба М8,М10,М20
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитЛеска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитЛеска для триммера квадрат 3,0 мм х 120 м, на катушке MTX (96878...
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитКатушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитЛеска для триммера круглая, 1,6мм х 408м, на DIN катушке FLEX CO...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитЛеска для триммера круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке FLEX CO...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитЛеска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CO...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитЛеска для триммера круглая, 2,7мм х 151м, на DIN катушке FLEX CO...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитЛеска для триммера круглая, 3,0мм х 123м, на DIN катушке FLEX CO...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитЛеска для триммера круглая, 4,0мм х 69м, на DIN катушке FLEX COR...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитЛеска для триммера звезда, 1,6мм х 552м, на DIN катушке FLEX COR...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитЛеска для триммера звезда, 2,0мм х 374м, на DIN катушке FLEX COR...
Универсальная триммерная катушка Denzel 96314 с адаптерами (гайка M8 x 1,25, левая резьба, гайка M12 x 1,25, левая резьба, адаптер «папа»-«папа» M8-M10, левая резьба) подходит практически для любой электро- и бензокосы с присоединительным винтом или гайкой. Леска диаметром до 3 мм позволяет скосить газонную траву, многолетние сорняки и в несколько этапов справиться с бурьяном.
Преимущества
- Универсальность — катушка может заправляться леской с круглым, квадратным, треугольным, пятиугольным, овальным и другим сечением.
- Полуавтоматическая подача — обновление лески происходит при легком ударе шпули о землю, что экономит время пользователя.
- Быстрая подготовка к работе — для установки и замены адаптеров не нужно прибегать к специальным инструментам.
- Легкая замена лески — шпуля легко вставляется в корпус за счет прорезей в крышке.
- Прочность — корпус выполнен из противоударного полиамида PA6-GF30, а потому косить траву можно даже на участках со сложным рельефом.
- Надежность — благодаря качественному исполнению пружина катушки прослужит долго даже при частой эксплуатации.
- Максимальная длина лески 15 м — при периодическом использовании триммера менять режущий элемент можно всего 1 раз в сезон.
Отзывы о товаре Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96314, М10,гайка М8,М12,винт М8-М10, лев.резьба, шаг1,25 мм