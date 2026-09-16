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Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280)

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Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280) - фото 1
Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280) - фото 2
Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280) - фото 3
Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280) - фото 4
Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280) - фото 5
Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280) - фото 1
  • Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280) - фото 2
  • Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280) - фото 3
  • Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280) - фото 4
  • Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280) - фото 5
  • Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737050
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280)
1 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280)

Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96280 круглого сечения, диаметром 2,4 мм и длиной 192 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания как мягкой, молодой травы, так и более густой растительности. Подходит для бензиновых триммеров с объемом двигателя 25-52 см3 и электрических триммеров мощностью от 1 до 1,5 кВт.

Отзывы о товаре Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96280 круглого сечения, диаметром 2,4 мм и длиной 192 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания как мягкой, молодой травы, так и более густой растительности. Подходит для бензиновых триммеров с объемом двигателя 25-52 см3 и электрических триммеров мощностью от 1 до 1,5 кВт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96280) - стоимость товара 1020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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