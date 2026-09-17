Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L
Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96393 имеет посадочный размер M10 с левой резьбой 1,25 мм и комплектуется гайками М10 х 1 мм (правая резьба) и М12 х 1,5 мм (левая резьба). Служит оснасткой для электрического или бензинового триммера и используется для ухода за озелененными территориями. Подходит для мощных триммеров. Заправляется леской диаметром до 2,7 мм, что позволяет подравнивать молодую газонную траву и скашивать сорняки, в том числе крупностеблевые.
Преимущества
- Долговечность — корпус выполнен из высококачественного полиамида РА6 + 30% GF, леска — из прочного нейлона.
- Полуавтоматическая подача лески — достаточно слегка ударить катушкой о землю прямо во время работы.
- Универсальность — в комплекте адаптеры для установки катушки на триммеры с разными типами резьбы.
- Простая подготовка к работе — для замены адаптера не требуются дополнительные инструменты.
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Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96393 имеет посадочный размер M10 с левой резьбой 1,25 мм и комплектуется гайками М10 х 1 мм (правая резьба) и М12 х 1,5 мм (левая резьба). Служит оснасткой для электрического или бензинового триммера и используется для ухода за озелененными территориями. Подходит для мощных триммеров. Заправляется леской диаметром до 2,7 мм, что позволяет подравнивать молодую газонную траву и скашивать сорняки, в том числе крупностеблевые.
Преимущества
- Долговечность — корпус выполнен из высококачественного полиамида РА6 + 30% GF, леска — из прочного нейлона.
- Полуавтоматическая подача лески — достаточно слегка ударить катушкой о землю прямо во время работы.
- Универсальность — в комплекте адаптеры для установки катушки на триммеры с разными типами резьбы.
- Простая подготовка к работе — для замены адаптера не требуются дополнительные инструменты.
Отзывы о товаре Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L