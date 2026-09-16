Леска для триммера круглая, 4,0мм х 69м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96283)
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Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
В наличии
Код товара: 737053
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
1 020 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Леска для триммера круглая, 4,0мм х 69м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96283)
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96283 круглого сечения, диаметром 4,0 мм и длиной 69 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания как мягкой, молодой травы, так и густой растительности, бурьяна. Подходит для бензиновых триммеров с объемом двигателя более 25-52 см3.
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Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
4
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
4
Страна производитель
Китай
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96283 круглого сечения, диаметром 4,0 мм и длиной 69 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания как мягкой, молодой травы, так и густой растительности, бурьяна. Подходит для бензиновых триммеров с объемом двигателя более 25-52 см3.
Леска для триммера круглая, 4,0мм х 69м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96283) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1020 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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