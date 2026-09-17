Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L
Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96395 имеет посадочный размер M10 с левой резьбой 1,25 мм и комплектуется гайками М12 х 1,5 мм (правая резьба) и М12 х 1,75 мм (левая резьба). Устанавливается на вал электрического или бензинового триммера и используется для ухода за озелененными территориями. Подходит для мощных триммеров. Заправляется леской диаметром до 3 мм, что позволяет подравнивать молодую газонную траву и скашивать сорняки, в том числе крупностеблевые.
Преимущества
- Долговечность — корпус выполнен из высококачественного полиамида РА6 + 30% GF, леска — из прочного нейлона.
- Полуавтоматическая подача лески — достаточно слегка ударить катушкой о землю прямо во время работы.
- Универсальность — в комплекте адаптеры для установки катушки на триммеры с разными типами резьбы.
- Простая подготовка к работе — для замены адаптера не требуются дополнительные инструменты.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитЛеска для триммера квадрат 3,0 мм х 120 м, на катушке MTX (96878...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитЛеска для триммера круглая, 1,6мм х 408м, на DIN катушке FLEX CO...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитЛеска для триммера круглая, 2,0мм х 276м, на DIN катушке FLEX CO...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитЛеска для триммера круглая, 2,4мм х 192м, на DIN катушке FLEX CO...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитЛеска для триммера круглая, 2,7мм х 151м, на DIN катушке FLEX CO...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитЛеска для триммера круглая, 3,0мм х 123м, на DIN катушке FLEX CO...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитЛеска для триммера круглая, 4,0мм х 69м, на DIN катушке FLEX COR...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитЛеска для триммера звезда, 1,6мм х 552м, на DIN катушке FLEX COR...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитЛеска для триммера звезда, 2,0мм х 374м, на DIN катушке FLEX COR...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитЛеска для триммера звезда, 2,4мм х 260м, на DIN катушке FLEX COR...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитЛеска для триммера звезда, 2,7мм х 202м, на DIN катушке FLEX COR...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитЛеска для триммера звезда, 4,0мм х 93м, на DIN катушке FLEX CORD...
Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96395 имеет посадочный размер M10 с левой резьбой 1,25 мм и комплектуется гайками М12 х 1,5 мм (правая резьба) и М12 х 1,75 мм (левая резьба). Устанавливается на вал электрического или бензинового триммера и используется для ухода за озелененными территориями. Подходит для мощных триммеров. Заправляется леской диаметром до 3 мм, что позволяет подравнивать молодую газонную траву и скашивать сорняки, в том числе крупностеблевые.
Преимущества
- Долговечность — корпус выполнен из высококачественного полиамида РА6 + 30% GF, леска — из прочного нейлона.
- Полуавтоматическая подача лески — достаточно слегка ударить катушкой о землю прямо во время работы.
- Универсальность — в комплекте адаптеры для установки катушки на триммеры с разными типами резьбы.
- Простая подготовка к работе — для замены адаптера не требуются дополнительные инструменты.
Отзывы о товаре Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L