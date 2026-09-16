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Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877)

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Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 1
Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 2
Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 3
Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 4
Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 5
Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 6
Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 7
Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 8
Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 9
Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 10
Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 11
Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 12
Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 13
Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 1
  • Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 2
  • Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 3
  • Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 4
  • Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 5
  • Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 6
  • Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 7
  • Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 8
  • Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 9
  • Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 10
  • Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 11
  • Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 12
  • Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 13
  • Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737095
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877)
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х18
Вес, кг.
2

Описание товара Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877)

Леска для триммера MTX 96877 квадратного сечения, толщиной 2,4 мм и длиной 160 м, поставляется на катушке и позволяет скашивать мягкую, молодую траву, а также густую и жесткую растительность. Используется в качестве режущего элемента для бензиновых триммеров. Пригодится на дачном участке, а также для ухода за газонами на придомовой территории, в скверах и т.д. Долговечность — леска из прочного полиамида PA6 отличается износостойкостью. Квадратное сечение — корд с острыми гранями обеспечивает ровный срез, трава не желтеет после скашивания. Удобное хранение и транспортировка — леска намотана на катушку со специальными отверстиями, в которых можно закрепить кончики корда. Длина 160 м — одной намотки хватит для выполнения большого объема работ.

Отзывы о товаре Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877)




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Характеристики
Бренд
MTX
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Леска для триммера MTX 96877 квадратного сечения, толщиной 2,4 мм и длиной 160 м, поставляется на катушке и позволяет скашивать мягкую, молодую траву, а также густую и жесткую растительность. Используется в качестве режущего элемента для бензиновых триммеров. Пригодится на дачном участке, а также для ухода за газонами на придомовой территории, в скверах и т.д. Долговечность — леска из прочного полиамида PA6 отличается износостойкостью. Квадратное сечение — корд с острыми гранями обеспечивает ровный срез, трава не желтеет после скашивания. Удобное хранение и транспортировка — леска намотана на катушку со специальными отверстиями, в которых можно закрепить кончики корда. Длина 160 м — одной намотки хватит для выполнения большого объема работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера квадрат 2,4 мм х 160 м, на катушке MTX (96877) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 770 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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