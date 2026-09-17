Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25
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Характеристики
Материал корпуса
ударопрочный пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 748019
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
610 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
ударопрочный пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х4
Вес, г.
140
Описание товара Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25
Стартер Denzel 96396 — пусковой механизм для бензотриммера Denzel DT-25 96221. Обеспечивает быстрый запуск двигателя. Предназначен для замены вышедшего из строя узла.
Преимущества
- Прочность — стартер изготовлен из качественного ударопрочного пластика.
- Долговечность — надежная конструкция катушки и храповика в сочетании с износостойким тросом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Высокая точность изготовления — механизм работает плавно, облегчая запуск двигателя.
- Легкий монтаж и демонтаж — замена стартера не требует специальных навыков и не занимает много времени.
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Бренд
DENZEL
Материал корпуса
ударопрочный пластик
Страна производитель
Китай
Стартер Denzel 96396 — пусковой механизм для бензотриммера Denzel DT-25 96221. Обеспечивает быстрый запуск двигателя. Предназначен для замены вышедшего из строя узла.
Преимущества
- Прочность — стартер изготовлен из качественного ударопрочного пластика.
- Долговечность — надежная конструкция катушки и храповика в сочетании с износостойким тросом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Высокая точность изготовления — механизм работает плавно, облегчая запуск двигателя.
- Легкий монтаж и демонтаж — замена стартера не требует специальных навыков и не занимает много времени.
Стартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25 - стоимость товара 610 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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