Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96318, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10, подши
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
115
Диаметр посадочного отверстия, мм
115
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3.01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 747897
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
115
Диаметр посадочного отверстия, мм
115
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3.01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х9
Вес, г.
450
Описание товара Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96318, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10, подши
Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96318 предназначена для использования с электрическими и бензиновыми косами. Адаптер «папа-папа» М8-М10 с левой резьбой делает возможным применение с моделями, оснащенными и присоединительным винтом, и гайкой. Максимально возможный диаметр лески составляет 3 мм, этого достаточно для скашивания высоких зарослей травы.
Преимущества
- К катушке подходят лески с разными типами сечения: круг, квадрат, треугольник, звезда, клевер, витой корд и др.
- Качественный полиамид PA6-GF30 — корпус очень прочный, поэтому триммером можно работать на сложных участках.
- Удобство заправки лески — режущий элемент наматывается без разбора катушки, что значительно экономит время и силы оператора.
- Работа без остановок — леска автоматически обновляется при легком ударе шпули о землю.
- Безопасное удлинение лески — металлический диск на шпуле защищает катушку от поломок в момент обновления лески.
- Верхняя часть катушки посажена на подшипник, это минимизирует ее износ при ударах о землю.
- Технология Easy Line позволяет быстро заправлять леску, не снимая катушку с триммера и крышку катушки.
- Катушка заправляется леской длиной до 15 м, поэтому ее может хватить на полный сезон.
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Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
115
Диаметр посадочного отверстия, мм
115
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3.01
Страна производитель
Китай
Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96318 предназначена для использования с электрическими и бензиновыми косами. Адаптер «папа-папа» М8-М10 с левой резьбой делает возможным применение с моделями, оснащенными и присоединительным винтом, и гайкой. Максимально возможный диаметр лески составляет 3 мм, этого достаточно для скашивания высоких зарослей травы.
Преимущества
- К катушке подходят лески с разными типами сечения: круг, квадрат, треугольник, звезда, клевер, витой корд и др.
- Качественный полиамид PA6-GF30 — корпус очень прочный, поэтому триммером можно работать на сложных участках.
- Удобство заправки лески — режущий элемент наматывается без разбора катушки, что значительно экономит время и силы оператора.
- Работа без остановок — леска автоматически обновляется при легком ударе шпули о землю.
- Безопасное удлинение лески — металлический диск на шпуле защищает катушку от поломок в момент обновления лески.
- Верхняя часть катушки посажена на подшипник, это минимизирует ее износ при ударах о землю.
- Технология Easy Line позволяет быстро заправлять леску, не снимая катушку с триммера и крышку катушки.
- Катушка заправляется леской длиной до 15 м, поэтому ее может хватить на полный сезон.
Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96318, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10, подши - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96318, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10, подши