Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1,
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Характеристики
Описание товара Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1,
Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96392 с легкой заправкой лески крепится на вал триммера при помощи гайки М10 с левой резьбой и шагом 1,25 мм, дополнительно комплектуется гайками М10 х 1 мм (правая резьба) и М8 х 1,25 мм (левая резьба). Заправляется леской диаметром до 2,4 мм, устанавливается на вал бензинового или электрического триммера. Используется для скашивания молодой газонной травы и удаления сорняков.
Преимущества
- Долговечность — корпус выполнен из высококачественного полиамида РА6 + 30% GF, леска — из прочного нейлона.
- Полуавтоматическая подача лески — для удлинения корда достаточно слегка ударить катушкой по земле, не выключая триммер.
- Универсальность — в комплект поставки входят гайки разных типоразмеров для установки катушки на триммеры с различными типами крепления.
- Легкая заправка лески — разбирать катушку не требуется, это значительно экономит время пользователя.
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Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96392 с легкой заправкой лески крепится на вал триммера при помощи гайки М10 с левой резьбой и шагом 1,25 мм, дополнительно комплектуется гайками М10 х 1 мм (правая резьба) и М8 х 1,25 мм (левая резьба). Заправляется леской диаметром до 2,4 мм, устанавливается на вал бензинового или электрического триммера. Используется для скашивания молодой газонной травы и удаления сорняков.
Преимущества
- Долговечность — корпус выполнен из высококачественного полиамида РА6 + 30% GF, леска — из прочного нейлона.
- Полуавтоматическая подача лески — для удлинения корда достаточно слегка ударить катушкой по земле, не выключая триммер.
- Универсальность — в комплект поставки входят гайки разных типоразмеров для установки катушки на триммеры с различными типами крепления.
- Легкая заправка лески — разбирать катушку не требуется, это значительно экономит время пользователя.
Отзывы о товаре Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1,