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Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1,

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Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 1
Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 2
Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 3
Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 4
Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 5
Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 6
Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 7
Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 8
Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
лев ,шаг 1,0 1,25мм, М10 М10 М8
Диаметр, мм
120
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 1
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 2
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 3
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 4
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 5
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 6
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 7
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 8
  • Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748016
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1,
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
лев ,шаг 1,0 1,25мм, М10 М10 М8
Диаметр, мм
120
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х10
Вес, г.
520

Описание товара Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1,

Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96392 с легкой заправкой лески крепится на вал триммера при помощи гайки М10 с левой резьбой и шагом 1,25 мм, дополнительно комплектуется гайками М10 х 1 мм (правая резьба) и М8 х 1,25 мм (левая резьба). Заправляется леской диаметром до 2,4 мм, устанавливается на вал бензинового или электрического триммера. Используется для скашивания молодой газонной травы и удаления сорняков.

Преимущества

  • Долговечность — корпус выполнен из высококачественного полиамида РА6 + 30% GF, леска — из прочного нейлона.
  • Полуавтоматическая подача лески — для удлинения корда достаточно слегка ударить катушкой по земле, не выключая триммер.
  • Универсальность — в комплект поставки входят гайки разных типоразмеров для установки катушки на триммеры с различными типами крепления.
  • Легкая заправка лески — разбирать катушку не требуется, это значительно экономит время пользователя.

Отзывы о товаре Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1,




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
лев ,шаг 1,0 1,25мм, М10 М10 М8
Диаметр, мм
120
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Описание

Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96392 с легкой заправкой лески крепится на вал триммера при помощи гайки М10 с левой резьбой и шагом 1,25 мм, дополнительно комплектуется гайками М10 х 1 мм (правая резьба) и М8 х 1,25 мм (левая резьба). Заправляется леской диаметром до 2,4 мм, устанавливается на вал бензинового или электрического триммера. Используется для скашивания молодой газонной травы и удаления сорняков.

Преимущества

  • Долговечность — корпус выполнен из высококачественного полиамида РА6 + 30% GF, леска — из прочного нейлона.
  • Полуавтоматическая подача лески — для удлинения корда достаточно слегка ударить катушкой по земле, не выключая триммер.
  • Универсальность — в комплект поставки входят гайки разных типоразмеров для установки катушки на триммеры с различными типами крепления.
  • Легкая заправка лески — разбирать катушку не требуется, это значительно экономит время пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка M8x1, – стоимость товара 680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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