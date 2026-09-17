Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм
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Характеристики
Описание товара Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм
Катушка для триммера Kronwerk 96354 с креплением M10 с шагом 1,25 мм и левой резьбой — сменный элемент для бензиновых и электрических моделей. В качестве режущего элемента используется прочная нейлоновая леска диаметром до 3 мм. Подходящее сечение лески: круг, звезда, треугольник, квадрат, клевер или другое. Катушка поставляется с гайками M8 с правой и левой резьбой, а также адаптером M8.
Преимущества
- Эффективность — катушка может использоваться с разными типами лесок диаметром до 3 мм, поэтому подходит для срезания не только молодой травы, но и многолетней высокой травы, бурьяна.
- Высокая скорость работы — для обновления лески не нужно прерывать работу, достаточно слегка ударить катушкой о землю прямо в процессе скашивания травы.
- Долговечность — усиленный корпус из ударопрочного полипропилена не разрушается и не подвержен образованию сколов и трещин даже при ударе о камни.
- Универсальность — в комплект поставки входит дополнительный крепеж, что позволяет устанавливать катушку на триммеры с различным типом крепления.
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Катушка для триммера Kronwerk 96354 с креплением M10 с шагом 1,25 мм и левой резьбой — сменный элемент для бензиновых и электрических моделей. В качестве режущего элемента используется прочная нейлоновая леска диаметром до 3 мм. Подходящее сечение лески: круг, звезда, треугольник, квадрат, клевер или другое. Катушка поставляется с гайками M8 с правой и левой резьбой, а также адаптером M8.
Преимущества
- Эффективность — катушка может использоваться с разными типами лесок диаметром до 3 мм, поэтому подходит для срезания не только молодой травы, но и многолетней высокой травы, бурьяна.
- Высокая скорость работы — для обновления лески не нужно прерывать работу, достаточно слегка ударить катушкой о землю прямо в процессе скашивания травы.
- Долговечность — усиленный корпус из ударопрочного полипропилена не разрушается и не подвержен образованию сколов и трещин даже при ударе о камни.
- Универсальность — в комплект поставки входит дополнительный крепеж, что позволяет устанавливать катушку на триммеры с различным типом крепления.
Отзывы о товаре Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм