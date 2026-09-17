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Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм

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Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм - фото 1
Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм - фото 2
Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм - фото 3
Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм - фото 4
Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм - фото 5
Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм - фото 6
Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм - фото 7
Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полипропилен
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
лев. резьба, M10, M12, шаг 1,25, 1,5, 1,75 мм
Диаметр, мм
100
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3
  • Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм - фото 1
  • Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм - фото 2
  • Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм - фото 3
  • Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм - фото 4
  • Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм - фото 5
  • Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм - фото 6
  • Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм - фото 7
  • Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747904
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kronwerk
Материал корпуса
полипропилен
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
лев. резьба, M10, M12, шаг 1,25, 1,5, 1,75 мм
Диаметр, мм
100
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х7
Вес, г.
480

Описание товара Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм

Катушка для триммера Kronwerk 96354 с креплением M10 с шагом 1,25 мм и левой резьбой — сменный элемент для бензиновых и электрических моделей. В качестве режущего элемента используется прочная нейлоновая леска диаметром до 3 мм. Подходящее сечение лески: круг, звезда, треугольник, квадрат, клевер или другое. Катушка поставляется с гайками M8 с правой и левой резьбой, а также адаптером M8.

Преимущества

  • Эффективность — катушка может использоваться с разными типами лесок диаметром до 3 мм, поэтому подходит для срезания не только молодой травы, но и многолетней высокой травы, бурьяна.
  • Высокая скорость работы — для обновления лески не нужно прерывать работу, достаточно слегка ударить катушкой о землю прямо в процессе скашивания травы.
  • Долговечность — усиленный корпус из ударопрочного полипропилена не разрушается и не подвержен образованию сколов и трещин даже при ударе о камни.
  • Универсальность — в комплект поставки входит дополнительный крепеж, что позволяет устанавливать катушку на триммеры с различным типом крепления.

Отзывы о товаре Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kronwerk
Материал корпуса
полипропилен
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
лев. резьба, M10, M12, шаг 1,25, 1,5, 1,75 мм
Диаметр, мм
100
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Описание

Катушка для триммера Kronwerk 96354 с креплением M10 с шагом 1,25 мм и левой резьбой — сменный элемент для бензиновых и электрических моделей. В качестве режущего элемента используется прочная нейлоновая леска диаметром до 3 мм. Подходящее сечение лески: круг, звезда, треугольник, квадрат, клевер или другое. Катушка поставляется с гайками M8 с правой и левой резьбой, а также адаптером M8.

Преимущества

  • Эффективность — катушка может использоваться с разными типами лесок диаметром до 3 мм, поэтому подходит для срезания не только молодой травы, но и многолетней высокой травы, бурьяна.
  • Высокая скорость работы — для обновления лески не нужно прерывать работу, достаточно слегка ударить катушкой о землю прямо в процессе скашивания травы.
  • Долговечность — усиленный корпус из ударопрочного полипропилена не разрушается и не подвержен образованию сколов и трещин даже при ударе о камни.
  • Универсальность — в комплект поставки входит дополнительный крепеж, что позволяет устанавливать катушку на триммеры с различным типом крепления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и прав, адаптор М8 левая, шаг1,25 мм – стоимость товара 660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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