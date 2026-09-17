Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96324, легкая заправка лески, гайка M8x1,25, винт M8-M8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
М8 х 1.25 правая
Диаметр, мм
90
Диаметр посадочного отверстия, мм
90
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 747899
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
570 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
М8 х 1.25 правая
Диаметр, мм
90
Диаметр посадочного отверстия, мм
90
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х8
Вес, г.
200
Описание товара Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96324, легкая заправка лески, гайка M8x1,25, винт M8-M8
Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96324, легкая заправка лески, гайка M8x1,25, винт M8-M8
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
М8 х 1.25 правая
Диаметр, мм
90
Диаметр посадочного отверстия, мм
90
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96324, легкая заправка лески, гайка M8x1,25, винт M8-M8
Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96324, легкая заправка лески, гайка M8x1,25, винт M8-M8 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96324, легкая заправка лески, гайка M8x1,25, винт M8-M8