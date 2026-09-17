Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96362, М10х1,25 левая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
ударопрочный пластик
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
3
Максимальный диаметр лески, мм
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 747908
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
600 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
ударопрочный пластик
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
3
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х6
Вес, г.
250
Описание товара Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96362, М10х1,25 левая
Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96362, М10х1,25 левая
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитКатушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96324, легкая заправка лески,...
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитНабор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитКатушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 963...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитСтартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитЛеска для триммера квадрат 2,0 мм х 160 м, на катушке MTX (96876...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитКатушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКатушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и пра...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКатушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитСтартер для бензотриммера DENZEL 96397, DT-33,DT-33S, DT-43,DT-4...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитКатушка тримм. полуавтомат. легкая заправка гайка DENZEL 96392, ...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКатушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКатушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96318, легкая заправка лески,...
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
ударопрочный пластик
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
3
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96362, М10х1,25 левая
Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96362, М10х1,25 левая - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 600 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96362, М10х1,25 левая