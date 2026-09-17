Стартер для бензотриммера DENZEL 96397, DT-33,DT-33S, DT-43,DT-43S, DT-52,DT-52S и мотобура DX-52
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал корпуса
ударопрочный пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 748020
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660 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
ударопрочный пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х6
Вес, г.
230
Описание товара Стартер для бензотриммера DENZEL 96397, DT-33,DT-33S, DT-43,DT-43S, DT-52,DT-52S и мотобура DX-52
Стартер Denzel 96397 — пусковой механизм для бензотриммеров Denzel DT-33, DT-33S, DT-43, DT-43S, DT-52, DT-52S и мотобура DX-52. Обеспечивает быстрый запуск двигателя. Предназначен для замены вышедшего из строя узла.
Преимущества
- Прочность — стартер изготовлен из качественного ударопрочного пластика.
- Долговечность — надежная конструкция катушки и храповика в сочетании с износостойким тросом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Высокая точность изготовления — механизм работает плавно, облегчая запуск двигателя.
- Легкий монтаж и демонтаж — замена стартера не требует специальных навыков и не занимает много времени.
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Бренд
DENZEL
Материал корпуса
ударопрочный пластик
Страна производитель
Китай
Стартер Denzel 96397 — пусковой механизм для бензотриммеров Denzel DT-33, DT-33S, DT-43, DT-43S, DT-52, DT-52S и мотобура DX-52. Обеспечивает быстрый запуск двигателя. Предназначен для замены вышедшего из строя узла.
Преимущества
- Прочность — стартер изготовлен из качественного ударопрочного пластика.
- Долговечность — надежная конструкция катушки и храповика в сочетании с износостойким тросом выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Высокая точность изготовления — механизм работает плавно, облегчая запуск двигателя.
- Легкий монтаж и демонтаж — замена стартера не требует специальных навыков и не занимает много времени.
Стартер для бензотриммера DENZEL 96397, DT-33,DT-33S, DT-43,DT-43S, DT-52,DT-52S и мотобура DX-52 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 660 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стартер для бензотриммера DENZEL 96397, DT-33,DT-33S, DT-43,DT-43S, DT-52,DT-52S и мотобура DX-52