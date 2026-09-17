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Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм

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Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм - фото 1
Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм - фото 2
Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм - фото 3
Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм - фото 4
Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм - фото 5
Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
10
Длина замка, мм
10
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 2 штКольцо для ключей - 1 шт
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм - фото 1
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм - фото 2
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм - фото 3
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм - фото 4
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм - фото 5
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
10
Длина замка, мм
10
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 2 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х3
Вес, г.
230

Описание товара Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм

Универсальный тросовый замок Matrix 91833 размером 10 х 1200 мм позволяет обезопасить имущество от кражи. С его помощью можно пристегнуть велосипед, мопед, коляску и другие транспортные средства к неподвижной опоре, а также защитить помещение от взлома.

Преимущества

  • Быстрая установка — замок с опцией автоматического запирания защелкивается без ключа.
  • Надежная защита — стальной трос толщиной 10 мм сложно сорвать и перекусить.
  • Повышенная гибкость — трос можно прикрепить практически к любой опоре.
  • Удобная транспортировка — замок весом 260 г помещается в небольшую сумку.

Отзывы о товаре Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
10
Длина замка, мм
10
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 2 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальный тросовый замок Matrix 91833 размером 10 х 1200 мм позволяет обезопасить имущество от кражи. С его помощью можно пристегнуть велосипед, мопед, коляску и другие транспортные средства к неподвижной опоре, а также защитить помещение от взлома.

Преимущества

  • Быстрая установка — замок с опцией автоматического запирания защелкивается без ключа.
  • Надежная защита — стальной трос толщиной 10 мм сложно сорвать и перекусить.
  • Повышенная гибкость — трос можно прикрепить практически к любой опоре.
  • Удобная транспортировка — замок весом 260 г помещается в небольшую сумку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Замок тросовый универсальный Matrix 91833, 10 х 1200 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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